Врач-диетолог назвала 4 продукта, которые повышают иммунитет зимой

Найдите время для грибов

«Грибы богаты бета-глюканами — природными веществами, которые, как было обнаружено, помогают «задействовать» нашу иммунную систему, гарантируя, что она готова к действию для борьбы с микробами и микробами».

Налегайте на яркие фрукты и овощи

«Одно исследование, проведенное в Германии, показало, что медицинские работники, которые потребляли больше фруктов и овощей, болели простудой на 20% реже за время исследования».

Приправьте свои приемы пищи

Лимонный сок и витамин С

"Витамин С — отличный способ поддержать вашу иммунную систему и уровень энергии, когда вы чувствуете себя истощенным, и в качестве дополнительного бонуса он поддерживает образование коллагена в организме".