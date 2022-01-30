Врач-диетолог назвала 4 продукта, которые повышают иммунитет зимой
Ваша иммунная система усердно работает, защищая организм от инфекции, и в результате ей нужно много витаминов, питательных веществ и энергии, чтобы продолжать работать в полную силу. В то время как здоровая, сбалансированная диета имеет жизненно важное значение для поддержки вашей иммунной системы, есть некоторые продукты, которые обладают особыми свойствами, повышающими иммунитет.
Врач-диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт называет продукты, которые лучше всего подходят для создания надежной защиты от инфекции.
Найдите время для грибов
Бета-глюкан, содержащийся в грибах, может помочь вашей иммунной системе работать в полную силу.
«Грибы богаты бета-глюканами — природными веществами, которые, как было обнаружено, помогают «задействовать» нашу иммунную систему, гарантируя, что она готова к действию для борьбы с микробами и микробами».
Налегайте на яркие фрукты и овощи
Обладая бесчисленным количеством витаминов, минералов и питательных веществ, неудивительно, что некоторые свежие фрукты и овощи могут укрепить вашу иммунную систему.
Диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт:
«Одно исследование, проведенное в Германии, показало, что медицинские работники, которые потребляли больше фруктов и овощей, болели простудой на 20% реже за время исследования».
Дополнительным бонусом является то, что фрукты и овощи также полезны для вашей кожи и общего состояния здоровья.
Приправьте свои приемы пищи
Добавление трав и специй в ваши блюда не только усилит вкус, но и принесет ряд преимуществ для здоровья. Травы и специи использовались в медицине с древних времен, а согревающие специи, такие как имбирь, гвоздика и корица, великолепны, чтобы сохранить ваше здоровье зимой.
Лимонный сок и витамин С
По словам диетолога Ньюман-Бейнарт, один из простых способов сделать это — добавить в воду свежий лимонный сок.
"Витамин С — отличный способ поддержать вашу иммунную систему и уровень энергии, когда вы чувствуете себя истощенным, и в качестве дополнительного бонуса он поддерживает образование коллагена в организме".
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Наоми Ньюман-Бейнарт
Здоровье
Врач-диетолог в Blue Green Health (Великобритания).
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