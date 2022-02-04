Артрит: список продуктов, которые могут уменьшить боль в суставах
Воспаление суставов может поражать людей всех возрастов. Худшим аспектом может быть боль, которая приходит с артритом. И то, что вы едите и пьете, может сыграть роль в управлении этим состоянием.
Arthritis Foundation объясняет, что многие продукты могут помочь в борьбе с воспалением и облегчить боль в суставах. Принципы диеты при артрите не сильно отличаются от краеугольных камней любой другой здоровой диеты.
Тем не менее, есть одна конкретная диета, известная своими многочисленными преимуществами, которые могут быть особенно эффективными.
Средиземноморская диета обладает «противовоспалительными и борющимися с болезнью свойствами».
Известная своей способностью снижать риск различных заболеваний, средиземноморская диета может помочь облегчить боль в суставах и другие симптомы артрита.
Средиземноморская диета насыщена овощами, фруктами, бобовыми, орехами, фасолью, злаками, зерном, рыбой и ненасыщенными жирами.
Основным продуктом этой диеты является оливковое масло.
Когда дело доходит до артрита, все ингредиенты, входящие в состав этой диеты, могут помочь при воспалении, вызванном заболеванием суставов. Еще одним примером благотворного воздействия средиземноморской диеты являются орехи.
«Многочисленные исследования подтверждают роль орехов в противовоспалительной диете».
Одно исследование даже показало, что у людей, которые потребляли больше всего орехов, риск смерти от воспалительного заболевания был на 51 процент ниже.
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Arthritis Foundation
Здоровье
Некоммерческой организацией, которая занимается удовлетворением потребностей людей, живущих с артритом в Соединенных Штатах.
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