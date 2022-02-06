Деменция: 5 продуктов, которые нужно «ограничить», чтобы снизить риск
Одним из действий, которые человек может предпринять для снижения риска развития деменции, может быть диета. Исследования показывают, говорит Британский кардиологический фонд, что здоровое питание может снизить риск развития деменции. Частично это связано с тем, что «наличие болезни сердца или системы кровообращения может повысить риск развития деменции». В результате, чем здоровее организм, тем ниже риск.
У BHF есть список рекомендаций и советов о том, какие продукты следует ограничить и насколько ограничить, чтобы снизить риск развития деменции у человека.
Что касается жареного и фаст-фуда, благотворительная организация говорит, что их следует употреблять не чаще одного раза в неделю. Не только жареную пищу следует употреблять реже одного раза в неделю, но и сыр. Что касается красного мяса, рекомендуется употреблять его менее четырех раз в неделю.
Выпечку и сладости следует употреблять не чаще пяти раз в неделю. Сливочное масло является пятым продуктом, который следует сократить, поскольку BHF рекомендует человеку потреблять менее одной столовой ложки в день, чтобы снизить риск развития деменции.
Кроме того, есть так называемая диета MIND. Расшифровывается как Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay и состоит из двух диет, объединенных в одну.
Во-первых, это диета, основанная на цельнозерновых продуктах, рыбе, бобовых, а также фруктах и овощах.
Во-вторых, это диета DASH. Диетические подходы к остановке гипертонии, эта диета направлена на контроль артериального давления. В отличие от средиземноморской диеты, здесь больше внимания уделяется снижению потребления соли.
Исследование показало, что у тех, кто строго придерживался диеты, мозг был «на 7,5 лет моложе, чем у тех, кто меньше всего придерживался диеты». В исследовании 2015 года также сообщалось, что диета может снизить риск развития деменции у человека.
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British Heart Foundation (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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