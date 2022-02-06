Врачи назвали ежедневное количество шагов, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера

«Благотворные эффекты были замечены даже при умеренном уровне физической активности, но были заметны при прохождении около 8900 шагов, что лишь немного меньше, чем у обычного человека. 10 000, которые многие из нас стремились достичь ежедневно».

"В мозгу человека с болезнью Альцгеймера аномальные уровни этого встречающегося в природе белка накапливаются вместе, образуя бляшки, которые накапливаются между нейронами и нарушают функционирование клеток".