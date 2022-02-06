Врачи назвали ежедневное количество шагов, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера возникает, когда сгустки белков мешают клеткам мозга общаться друг с другом. Результатом этого является снижение когнитивных функций сверх того, что можно ожидать как следствие старости. Ключевые симптомы могут включать спутанность сознания, дезориентацию и бред. Согласно одному направлению исследований, выполнение около 9000 шагов в день может снизить риск ухудшения работы мозга.
Положительное влияние упражнений на мозг хорошо задокументировано, а защита органа от ухудшения не требует энергичных усилий. Умеренные физические нагрузки в форме ходьбы оказались чрезвычайно полезными в предотвращении упадка сил.
Согласно выводам ходьба менее 9000 шагов в день может защитить мозг от болезни Альцгеймера.
Рейза Сперлинг, директор Центра исследования и лечения болезни Альцгеймера и соавтор исследования, сказала:
«Благотворные эффекты были замечены даже при умеренном уровне физической активности, но были заметны при прохождении около 8900 шагов, что лишь немного меньше, чем у обычного человека. 10 000, которые многие из нас стремились достичь ежедневно».
Исследователи оценили, как физическая активность влияет на нейродегенерацию, в исследовании 182 участников со средним возрастом более 73 лет. У участников был повышенный уровень b-амилоидного белка в головном мозге, и они считались подверженными более высокому риску умственного упадка.
Наличие бета-амилоидных бляшек в головном мозге является одним из основных признаков болезни Альцгеймера.
"В мозгу человека с болезнью Альцгеймера аномальные уровни этого встречающегося в природе белка накапливаются вместе, образуя бляшки, которые накапливаются между нейронами и нарушают функционирование клеток".
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Рейза Сперлинг
Здоровье
Директор Центра исследования и лечения болезни Альцгеймера.
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