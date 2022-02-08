Дефицит витамина Д: врач Коэн назвала необычное состояние при пробуждении

«Признаки дефицита витамина D могут быть сложными, поскольку их часто просто списывают на «это время года».

«Долговременными признаками являются боли в мышцах, суставах и костях, которые могут привести к заболеваниям костей из-за недостаточного усвоения кальция».

«К счастью, было показано, что может потребоваться всего от четырех до шести недель адекватного приема добавок, чтобы обратить вспять большинство симптомов и поддержать общее состояние здоровья».