Дефицит витамина Д: врач Коэн назвала необычное состояние при пробуждении
NHS утверждает, что в летние месяцы большинство населения получает достаточное количество витамина D благодаря воздействию солнечного света и здоровой сбалансированной диете. Если вы или кто-то, о ком вы заботитесь, входите в группу повышенного риска, им может потребоваться прием добавок витамина D.
Недостаток необходимого количества может ослабить иммунную защиту, и если низкие уровни не восстанавливать, может возникнуть дискомфорт.
Серена Коан, диетолог, сказала:
«Признаки дефицита витамина D могут быть сложными, поскольку их часто просто списывают на «это время года».
По ее словам, некоторыми показателями раннего дефицита являются выпадение волос, усталость и отсутствие чувства свежести после полноценного ночного сна, регулярные простуды, медленное заживление ран и общее утомление.
«Долговременными признаками являются боли в мышцах, суставах и костях, которые могут привести к заболеваниям костей из-за недостаточного усвоения кальция».
Она утверждает, что симптомы дефицита витамина D могут развиваться от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от возраста, активности и других факторов.
«К счастью, было показано, что может потребоваться всего от четырех до шести недель адекватного приема добавок, чтобы обратить вспять большинство симптомов и поддержать общее состояние здоровья».
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
Ранее Медикфорум писал о том, что парацетамол повышает давление.
Серена Коан
Здоровье
Врач-диетолог зарегистрированный в BSc, DipION (Лондон, Великобритания).
Оставить комментарий