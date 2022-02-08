Необходимые добавки для женщин старше 40 лет
По мере того, как женщины становятся старше, их основные потребности в витаминах и питательных веществах будут меняться. Какие таблетки лучше всего подходят для женщин старше 40 лет?
Витамин К
Витамин К активирует белки, которые играют роль в свертывании крови, метаболизме кальция и здоровье сердца. Одной из его наиболее важных функций является регулирование отложения кальция. Другими словами, он способствует кальцификации костей и предотвращает кальцификацию сосудов и почек.Доказано, что витамин К обеспечивает защиту от кариеса и хронических заболеваний.
В исследовании рассматривались витамины К1 и К2 как основные витамины, необходимые для здоровья человека. Основной результат исследования заключался в том, что витамин К может быть полезным дополнением к лечению остеопороза. Это также может значительно снизить заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за счет уменьшения кальцификации сосудов.
Пробиотики
Это живые микроорганизмы, которые можно употреблять с ферментированными продуктами или добавками. Все больше и больше исследований показывают, что баланс или дисбаланс бактерий в вашей пищеварительной системе связан с общим состоянием здоровья и болезнями. Пробиотики способствуют здоровому балансу кишечных бактерий и связаны с широким спектром преимуществ для здоровья.
NHS отмечает, что считается, что пробиотики помогают восстановить естественный баланс бактерий в кишечнике.
Другие важные витамины, рекомендованные экспертами для женщин старше 40 лет, включают:
- Магний
- Витамин Д
- Витамин В12
- Кальций
- Омега-3 рыбий жир
Ранее Медикфорум писал о том, что парацетамол повышает давление.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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