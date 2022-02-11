Врачи Кливлендской клиники назвали 4 лучших способа сохранить сердце здоровым
Существуют различные практики, идущие на пользу сердечному здоровью, но несколько способов выделяются врачами как действительно работающие и эффективные.
Четыре лучших способа сохранить сердце здоровым на долгие годы были названы специалистами Кливлендской клиники (США).
Здоровый рацион. Лучшим для здоровья сердечно-сосудистой системы врачи считают рацион по подобию средиземноморской диеты, которая предусматривает ограниченное потребление рафинированных углеводы и насыщенных животных жиров. Употребляется много фруктов, овощей, морепродуктов, а также цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры.
Физическая активность. По мнению врачей, физическая активность средней интенсивности должна занимать минимум 2,5 часа в неделю. Именно движение, спорт, регулярные физнагрузки тонизируют и укрепляют мышцы, не позволяя накапливаться жиру, излишки которого способствуют дополнительной нагрузке на сердце.
Отказ от сигарет. Компоненты табачного дыма повреждают различные слои сосудистой ткани, способствуют развитию атеросклероза, инфаркта. Один из лучших способа сохранить сердце здоровым – никогда не курить, но также хорошо не курить годами.
Профилактические осмотры. Состояние сердца тесно связано с наследственностью, и чтобы вовремя засечь проблему – если та возникает – следует регулярно посещать медосмотры. Людям 40 лет и старше следует знать показатели своего артериального давления, уровня холестерина, поскольку эти параметры оказывают значимое влияние на функционирование миокарда и его подверженность заболеваниям.
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Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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