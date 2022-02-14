Деменция: проблема в вашей речи, которая может указывать на раннее начало
Данные свидетельствуют о том, что у каждого третьего человека в течение жизни будет диагностирована деменция. В последние годы подход к исследованию деменции сильно изменился. Первоначально считавшаяся частью старения, деменция теперь признана болезнью, которую можно вылечить.
В результате этого изменения огромные средства направляются на исследования деменции, чтобы ускорить прогресс и разработать новые методы лечения, чтобы попытаться спасти жизни в будущем. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции, точная причина которой неизвестна.
По данным Dementia UK, симптомы деменции с ранним началом могут проявляться рядом личностных и физических изменений.
Человек с ранним началом болезни Альцгеймера может испытывать трудности с речью и языком, неправильно использовать слова или иметь проблемы с речью.
Кроме того, у них может наблюдаться потеря памяти, снижение скорости мышления, снижение остроты ума и дегенерация суждений, движений и понимания.
Эти симптомы могут затруднить повседневную деятельность, а социальные ситуации могут усложниться, поскольку люди с деменцией могут потерять интерес к своей обычной деятельности.
По мере развития состояния симптомы будут становиться более серьезными, и человек будет больше полагаться на поддержку и заботу своей семьи и друзей.
Деменция является разрушительным состоянием не только из-за потерь, которые оно наносит пациенту, но и из-за его семьи, которая сталкивается с тем, что их любимый человек ускользает все дальше.
Ранее Медикфорум писал о симптомах рака легких.
Dementia UK
Здоровье
Благотворительная организация, которая предоставляет помощь людям, страдающим деменцией, и их семьям.
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