Деменция: 3 ранних признака сосудистой деменции у человека в возрасте 30 лет

«Белое вещество находится в более глубоких тканях головного мозга (подкорковых). Он содержит нервные волокна (аксоны), которые являются отростками нервных клеток (нейронов). Многие из этих нервных волокон окружены оболочкой или покрытием, называемым миелином; миелин придает белому веществу его цвет».

Мигрень

Судороги

Тяжелая депрессия

Рецидивирующие инсульты

Когнитивные нарушения

Мигрень с аурой

Психические расстройства

«Конкретные симптомы и тяжесть заболевания могут сильно различаться у разных людей, даже у членов одной семьи».