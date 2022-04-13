Диабет 2 типа: потеря даже 7% массы тела может помочь диабетикам и преддиабетикам
Клиника Майо утверждает, что люди могут попытаться сбросить лишний вес, чтобы снизить риск развития диабета. В нем говорится, что если у вас избыточный вес, потеря даже семи процентов веса тела может снизить риск развития диабета.
На ранних стадиях диабета 2 типа запланированная потеря веса может обратить болезнь вспять.
«Однако не пытайтесь похудеть во время беременности. Поговорите со своим врачом о том, сколько веса вы должны набрать во время беременности. Чтобы поддерживать свой вес в здоровом диапазоне, сосредоточьтесь на постоянных изменениях в своих привычках в еде и физических упражнениях. Мотивируйте себя, вспоминая преимущества похудения, такие как более здоровое сердце, больше энергии и повышение самооценки».
Также следует учитывать изменения в питании и физических упражнениях, которые могут помочь снизить риск развития диабета.
«Вы можете помочь справиться с диабетом 2 типа с помощью здорового питания, регулярных физических упражнений и достижения здорового веса тела».
Diabetes UK сообщает, что более половины всех случаев диабета 2 типа можно предотвратить или отсрочить.
«Ставьте себе реалистичные цели, соответствующие тому, как вы живете. Выбирайте здоровую пищу и занятия, которые вам больше всего нравятся. Это действительно поможет вам не сбиться с пути».
В некоторых случаях ранние симптомы диабета, особенно диабета 2 типа, будут малозаметными и их будет трудно обнаружить.
Клиника Майо объясняет, что понимание возможных симптомов диабета может привести к ранней диагностике и лечению, что может помочь вам предотвратить осложнения диабета и улучшить здоровье на всю жизнь.
Признаки включают:
- Похудение без усилий
- Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница
- Порезы или раны заживают дольше
- Затуманенное зрение
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
Здоровье
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