Диабет 2 типа: потеря даже 7% массы тела может помочь диабетикам и преддиабетикам

«Однако не пытайтесь похудеть во время беременности. Поговорите со своим врачом о том, сколько веса вы должны набрать во время беременности. Чтобы поддерживать свой вес в здоровом диапазоне, сосредоточьтесь на постоянных изменениях в своих привычках в еде и физических упражнениях. Мотивируйте себя, вспоминая преимущества похудения, такие как более здоровое сердце, больше энергии и повышение самооценки».

«Вы можете помочь справиться с диабетом 2 типа с помощью здорового питания, регулярных физических упражнений и достижения здорового веса тела».

«Ставьте себе реалистичные цели, соответствующие тому, как вы живете. Выбирайте здоровую пищу и занятия, которые вам больше всего нравятся. Это действительно поможет вам не сбиться с пути».

Похудение без усилий

Зуд вокруг полового члена или влагалища или повторная молочница

Порезы или раны заживают дольше

Затуманенное зрение