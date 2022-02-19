Датский врач назвал 4 ключевых фактора, которые ухудшают здоровье сердца
Сердечно-сосудистые заболевания и диета являются синонимами, но это понятие немного сложнее. В последнее время все больше внимания уделяется здоровью кишечника из-за множества связей с общим здоровьем и благополучием. От эффективного пищеварения до укрепления иммунитета и общего настроения человека; здоровье кишечника является ключевым.
Также было показано, что это сильно влияет на здоровье вашего сердца с четырьмя ключевыми факторами, которые потенциально препятствуют всему процессу.
Ученые обнаружили, что плохое здоровье кишечника увеличивает риск инфаркта миокарда, стенокардии и сердечной недостаточности. Ведение нездорового образа жизни, которое включает в себя неправильное питание, курение, отсутствие физической активности или болезни кишечника, может нарушить баланс микробиома, что еще больше усугубит ряд проблем с сердцем.
Когда эти четыре фактора риска очевидны, микробиом человека подвергается воздействию соединений, которые могут вызывать множественные неинфекционные хронические заболевания у людей с высоким генетическим риском.
Предыдущие исследования уже показали, что микробиом кишечника изменяется у людей с хроническими заболеваниями сердца.
Впоследствии исследователи определили соединения, которые вырабатываются больным микробиомом, например, бактериальное соединение под названием триметиламин (ТМА), которое после модификации в печени человека-хозяина вызывает атеросклероз.
Европейский консорциум исследователей учредил исследовательский проект MetaCardis, финансируемый ЕС, для изучения роли кишечных микробов в кардиометаболических заболеваниях.
«Мы обнаружили, что около половины этих кишечных бактерий и соединений крови были изменены медикаментозным лечением и не имеют прямого отношения к сердечным заболеваниям или ранним стадиям заболеваний, таким как диабет или ожирение, возникающие до диагностики сердечных заболеваний. Остальные нарушения микробиома кишечника произошли на ранних стадиях заболевания избыточным весом и диабетом 2 типа, за много лет до того, как пациенты заметили какие-либо симптомы болезни сердца», — сказал профессор Олуф Педерсен из Копенгагенского университета.
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Олуф Педерсен
Здоровье
Врач, профессор в Копенгагенском университете.
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