Датский врач назвал 4 ключевых фактора, которые ухудшают здоровье сердца

«Мы обнаружили, что около половины этих кишечных бактерий и соединений крови были изменены медикаментозным лечением и не имеют прямого отношения к сердечным заболеваниям или ранним стадиям заболеваний, таким как диабет или ожирение, возникающие до диагностики сердечных заболеваний. Остальные нарушения микробиома кишечника произошли на ранних стадиях заболевания избыточным весом и диабетом 2 типа, за много лет до того, как пациенты заметили какие-либо симптомы болезни сердца», — сказал профессор Олуф Педерсен из Копенгагенского университета.

Также было показано, что это сильно влияет на здоровье вашего сердца с четырьмя ключевыми факторами, которые потенциально препятствуют всему процессу.Ученые обнаружили, чтоВедение нездорового образа жизни, которое включает в себяможет нарушить баланс микробиома, что еще больше усугубит ряд проблем с сердцем.Когда эти четыре фактора риска очевидны, микробиом человека подвергается воздействию соединений, которые могут вызывать множественные неинфекционные хронические заболевания у людей с высоким генетическим риском.Предыдущие исследования уже показали, чтоВпоследствии исследователи определили соединения, которые вырабатываются больным микробиомом, например, бактериальное соединение под названием триметиламин (ТМА), которое после модификации в печени человека-хозяина вызывает атеросклероз.финансируемый ЕС, для изучения роли кишечных микробов в кардиометаболических заболеваниях.Ранее Медикфорум писал о заражении Омикроном диабетиков.