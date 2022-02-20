Снижает сахар на 30% - вот почему для диабетиков так полезна гвоздика

«Один особенно ценный экстракт гвоздики содержит не менее 30% полифенолов, включая галловую, хлорогеновую и эллаговую кислоты, катехин, кверцетин и эвгенол, которые полезны для здоровья», — пишут авторы исследования.

Согласно исследованию добавление экстракта гвоздики может привести к резкому падению уровня сахара в крови. Гвоздика — это высушенные цветочные почки дерева Syzygium ароматический, которые веками и более использовались в качестве пряности.В прошлых исследованиях этот экстракт гвоздики продемонстрировал благотворное влияние на печень — ключевую область тела (наряду с жиром и мышцами), участвующую в резистентности к инсулину.Эти результаты привели ученых к гипотезе о том, чтоИсследователи зарегистрировали 13 здоровых добровольцев (в возрасте 25-35 лет), разделив их на две группы в зависимости от исходного уровня глюкозы перед едой. в преддиабетической группе экстракт гвоздики вызывал значительное снижение уровня глюкозы перед едой (натощак) на 24 и 30 дни.Экстракт гвоздики может помочь поддерживать нормальный уровень сахара в крови в течение дня у людей с преддиабетом — у тех, кто подвержен наибольшему риску сердечно-сосудистых заболеваний и развития диабета II типа, отмечают исследователи. В обеих исследуемых группах экстракт гвоздики значительно снизил уровень сахара в крови после еды.Ранее Медикфорум писал о главной причине возникновения рака.