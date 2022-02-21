Возможно, у вас диабет: 5 признаков, что уровень сахара в крови вышел из-под контроля
Частое мочеиспускание, усталость, нечеткость зрения – это лишь некоторые из симптомов неконтролируемого диабета 2 типа.
Вы постоянно пьете воду и мочитесь больше обычного. Это распространенный показатель того, что уровень сахара в крови вышел из-под контроля. Когда в крови накапливается слишком много глюкозы, и почки перестают справляться с функцией регулирования уровня сахара в крови, тело пытается вымыть избыток сахара с мочой.
Вы голоднее, чем обычно, но теряете вес. По данным Клиники Майо, многие люди с неконтролируемым высоким уровнем сахара в крови обнаруживают, что они более голодны, чем обычно. Но, несмотря на увеличение количества потребляемой пищи, прибавки в весе не происходит – наоборот, он снижается. Это происходит в результате нарушения процесса получения энергии из глюкозы. При заболевании диабетом тело начинает расщеплять с этой целью мышцы и жир.
Вы постоянно чувствуете усталость. Еще один возможный симптом того, что уровень сахара в крови выходит из-под контроля. Повышение сахара – это показатель того, что организм перестал нормально усваивать его и распределять по клеткам, которым он дает нужную для существования энергию. Когда клетки перестают получать его в нужных пропорциях, мы чувствуем слабость, разбитость, которые бывает трудно объяснить внешними причинами.
Ваше зрение нечеткое, часто болит голова. Диабетический центр Джослина в Бостоне предупреждает, что избыток сахара в крови может привести к опуханию хрусталика глаза из-за просачивания жидкости. Это изменяет форму хрусталика, из-за чего он не может правильно сфокусироваться, – так возникает нечеткое, «размытое» зрение. Последствием данного процесса становятся частые головные боли.
Вы ощущаете покалывание в руках или ногах. Неконтролируемо высокий уровень сахара в крови может вызывать повреждение нервов (так называемую диабетическую невропатию). В ее случае можно заметить покалывание или онемение в конечностях, некоторые люди ощущают боль.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда ночное мочеиспускание требует обследования у врача.
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