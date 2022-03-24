Эксперты объяснили, почему гипертоникам нельзя есть соленые огурцы и оливки
Гипертония отличается от временного повышения артериального давления. Ваше кровяное давление может колебаться в течение дня, то поднимаясь, то опускаясь. Однако, как только сила в вашей крови становится постоянно высокой, вы рискуете получить дополнительные проблемы.
По данным NHS, в настоящее время от высокого кровяного давления страдает около трети взрослых британцев, причем многие из них даже не подозревают о своем заболевании. К счастью, наблюдение за продуктами, которые вы едите, может помочь контролировать ваш уровень.
Когда дело доходит до продуктов, повышающих риск гипертонии, самым известным подозреваемым является соль. Например, в 100 граммах соленых огурцов может содержаться до 1,5 граммов соли.
Это может увеличить порцию в 52 грамма до 13 процентов от вашего ежедневного максимального потребления соли. Если вы не в курсе, NHS объясняет, что вы не должны потреблять более шести граммов соли в день, что соответствует 2,4 граммам натрия.
В то время как одна порция соленых огурцов не вызовет никаких проблем, употребление слишком большого количества маринованных овощей или добавление этих маринованных овощей в уже и без того насыщенную солью диету может вызвать проблемы.
«Может существовать значительная связь» между потреблением маринованных огурцов и более высоким кровяным давлением. Это связано с тем, что соль является «самой серьезной причиной» высокого кровяного давления, поскольку она заставляет ваше тело удерживать воду, объясняет Blood Pressure UK.
Другие соленые продукты, которые попали в "черный" список, включают:
- Соусы столовые (кетчуп и горчица)
- Сыр
- Бекон
- Оливки
Blood Pressure UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, занимающаяся снижением артериального давления для предотвращения инсульта и сердечных заболеваний.
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