Статины: ошибка, которая может увеличить риск внутреннего кровотечения
Статины почитаются в медицинских кругах за их непревзойденную эффективность в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат принимают более шести миллионов британцев для контроля уровня холестерина. Но распространенность предполагаемой непереносимости статинов вызвала длительные споры о том, перевешивают ли преимущества риски. По словам Джулии Геррини, ведущего фармацевта Medino, распространенная ошибка при лечении статинами может привести к усилению нежелательных побочных эффектов.
В 2016 году одно исследование показало, что статины, снижающие уровень холестерина, могут взаимодействовать с другими препаратами, нацеленными на маркеры сердечных заболеваний.
Один препарат, который, как было показано, опасно взаимодействует со статинами, принимается для снижения артериального давления.
«Высокое давление и высокий уровень холестерина связаны. Когда артерии затвердевают и сужаются из-за холестериновых бляшек и кальция, сердцу приходится напрягаться намного сильнее, чтобы перекачивать по ним кровь. В результате артериальное давление становится аномально высоким».
Однако ранние исследования предупреждали, что смешивание препаратов может привести к усилению побочных эффектов, связанных с мышцами.
Эксперты предупредили, что статины могут повысить уровень в крови варфарина, препятствующего образованию тромбов, тем самым увеличивая риск внутреннего кровотечения.
Геррини объяснила:
«Обсудите со своим врачом любые лекарства, которые вы уже принимаете на регулярной основе, поскольку некоторые лекарства, такие как антибиотики и противогрибковые препараты, могут непредсказуемо реагировать со статинами. Следите за другими лекарствами, снижающими уровень холестерина, такими как фибраты, лекарствами от тромбов, такими как варфарин, блокаторами кальциевых каналов, такими как верапамил и дилтиазем, а также лекарствами от ВИЧ».
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Джулия Геррини
Здоровье
Ведущий фармацевт цифровой аптеки Medino (Великобритания).
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