Статины: ошибка, которая может увеличить риск внутреннего кровотечения





«Высокое давление и высокий уровень холестерина связаны. Когда артерии затвердевают и сужаются из-за холестериновых бляшек и кальция, сердцу приходится напрягаться намного сильнее, чтобы перекачивать по ним кровь. В результате артериальное давление становится аномально высоким».

«Обсудите со своим врачом любые лекарства, которые вы уже принимаете на регулярной основе, поскольку некоторые лекарства, такие как антибиотики и противогрибковые препараты, могут непредсказуемо реагировать со статинами. Следите за другими лекарствами, снижающими уровень холестерина, такими как фибраты, лекарствами от тромбов, такими как варфарин, блокаторами кальциевых каналов, такими как верапамил и дилтиазем, а также лекарствами от ВИЧ».