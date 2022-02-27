Один витамин может защитить иммунную систему больше, чем другие
В зимние месяцы дни короткие, ночи длинные, и то и другое холодно. Солнце также менее интенсивно в холодные месяцы года. В результате организм вырабатывает меньше витамина D, чем в летние месяцы. Витамин D используется организмом для поддержания здоровья костей и мышц.
Поскольку он не может производить необходимое количество от солнца, добавки рекомендуется употреблять в период с сентября по апрель. Это означает, что осталось совсем немного времени, прежде чем эти добавки можно будет вернуть в национальные шкафы до наступления осени.
Хотя добавки с витамином D полезны, не все они одинаковы. Существует более одного типа витамина D, и исследование, проведенное Университетом Брайтона и Университетом Сассекса, решило выяснить, какой из них наиболее эффективен: витамин D2 или D3.
Результаты показали, что витамин D3 более эффективен, чем витамин D2, для защиты иммунной системы. Почему D3 более эффективен, чем D2, связано с тем, как этот витамин активирует иммунную систему.
Профессор Колин Смит пояснил далее:
«Витамин D3, по-видимому, стимулирует сигнальную систему интерферона 1 типа в организме — ключевую часть иммунной системы, обеспечивающую первую линию защиты от бактерий и вирусов».
В результате профессор предложил людям, если они того пожелают, выбрать витамин D3, а не добавку витамина D2.
Хотя преимущества витамина D известны уже много лет, пандемия привлекла к ним более пристальное внимание. На ранних этапах глобального кризиса в области здравоохранения ходили слухи о том, может ли потребление витамина D снизить риск заражения человека COVID-19.
Хотя в некоторых сообщениях предполагается, что это может быть полезно для иммунной системы, в настоящее время нет убедительных доказательств того, что его можно использовать для борьбы с болезнью.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Колин Смит
Здоровье
Профессор в Центре клинических наук о мозге.
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