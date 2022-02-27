Один витамин может защитить иммунную систему больше, чем другие

120 Фото: pexels.com
Один витамин может защитить иммунную систему больше, чем другие

В зимние месяцы дни короткие, ночи длинные, и то и другое холодно. Солнце также менее интенсивно в холодные месяцы года. В результате организм вырабатывает меньше витамина D, чем в летние месяцы. Витамин D используется организмом для поддержания здоровья костей и мышц.

Поскольку он не может производить необходимое количество от солнца, добавки рекомендуется употреблять в период с сентября по апрель. Это означает, что осталось совсем немного времени, прежде чем эти добавки можно будет вернуть в национальные шкафы до наступления осени.

Хотя добавки с витамином D полезны, не все они одинаковы. Существует более одного типа витамина D, и исследование, проведенное Университетом Брайтона и Университетом Сассекса, решило выяснить, какой из них наиболее эффективен: витамин D2 или D3.

Результаты показали, что витамин D3 более эффективен, чем витамин D2, для защиты иммунной системы. Почему D3 более эффективен, чем D2, связано с тем, как этот витамин активирует иммунную систему.

Профессор Колин Смит пояснил далее:
«Витамин D3, по-видимому, стимулирует сигнальную систему интерферона 1 типа в организме — ключевую часть иммунной системы, обеспечивающую первую линию защиты от бактерий и вирусов».

В результате профессор предложил людям, если они того пожелают, выбрать витамин D3, а не добавку витамина D2.

Хотя преимущества витамина D известны уже много лет, пандемия привлекла к ним более пристальное внимание. На ранних этапах глобального кризиса в области здравоохранения ходили слухи о том, может ли потребление витамина D снизить риск заражения человека COVID-19.

Хотя в некоторых сообщениях предполагается, что это может быть полезно для иммунной системы, в настоящее время нет убедительных доказательств того, что его можно использовать для борьбы с болезнью.

Перед применением добавок обязательна консультация врача.

Ранее Медикфорум писал о защите от диабета.
Колин Смит
Колин Смит
Здоровье
Профессор в Центре клинических наук о мозге.
Теги : польза витамина D, витамин D, советы специалистов

Комментарии

    1. Hosting OfferClaiz

    Save a hundred dollars every month to transfer your domains, hosting on NameCheap. It is an Official Offer of NameCheap, and the offer is valid until 28 Feb 2022. Domain Transfer Offers: .Com [50% Off - $6.98 Only with 1 Year Renewal] .Net [29% Off - $8.48 Only with 1 Year Renewal] .Org [35% Off - $8.48 Only with 1 Year Renewal] See more domain extensions offer here: https://itwise.link/nc-transferweek Hosting Transfer Offers: Shared Hosting - Steller Plus [65% Off - $23.88 for 1 Year] -Unlimited Website -Unlimited SSD Storage -Unlimited Bandwith -Unlimited Email -Free CDN -Free Comodo SSL -Auto Backup tools Get it Here: https://itwise.link/nc-transferweek WordPress Hosting Transfer Offers: EasyWP Starter - [50% Off - $17.44 for 1 Year] -10GB SSD Storage -50GB Bandwidth -3X faster than traditional hosting -Hosted on Namecheap Cloud -Easy backups and restores -Transfer in under 90 seconds Get it Here: https://itwise.link/nc-transferweek # All Plan with 30Days money-back guarantee # After Purchase, chat with support. They will transfer your Domains, Hosting, WordPress site. You do not need to worry about the transfer.

    27-02-2022 18:06  