Один витамин может защитить иммунную систему больше, чем другие

«Витамин D3, по-видимому, стимулирует сигнальную систему интерферона 1 типа в организме — ключевую часть иммунной системы, обеспечивающую первую линию защиты от бактерий и вирусов».

Поскольку он не может производить необходимое количество от солнца, добавки рекомендуется употреблять в период с сентября по апрель. Это означает, что осталось совсем немного времени, прежде чем эти добавки можно будет вернуть в национальные шкафы до наступления осени.Хотя добавки с витамином D полезны, не все они одинаковы. Существует более одного типа витамина D, и исследование, проведенное Университетом Брайтона и Университетом Сассекса, решило выяснить, какой из них наиболее эффективен: витамин D2 или D3.Результаты показали, что витамин D3 более эффективен, чем витамин D2, для защиты иммунной системы. Почему D3 более эффективен, чем D2, связано с тем, как этот витамин активирует иммунную систему.Профессор Колин Смит пояснил далее:В результате профессор предложил людям, если они того пожелают, выбрать витамин D3, а не добавку витамина D2.Хотя преимущества витамина D известны уже много лет, пандемия привлекла к ним более пристальное внимание. На ранних этапах глобального кризиса в области здравоохранения ходили слухи о том, может ли потребление витамина D снизить риск заражения человека COVID-19.Хотя в некоторых сообщениях предполагается, что это может быть полезно для иммунной системы, в настоящее время нет убедительных доказательств того, что его можно использовать для борьбы с болезнью.Ранее Медикфорум писал о защите от диабета.