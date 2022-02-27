Диабет 2 типа: «ключ» к контролю сахара в крови для предотвращения осложнений со здоровьем

«Углеводы — это питательные вещества в пище, которые расщепляются на глюкозу, источник топлива для организма».

Цельнозерновой хлеб и крупы

Цельные фрукты

Киноа и булгур из пшеницы

Семена, орехи и бобовые

Несладкое молоко и йогурты