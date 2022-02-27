Диабет 2 типа: «ключ» к контролю сахара в крови для предотвращения осложнений со здоровьем
Здоровый целевой уровень сахара в крови, по данным Diabetes UK, составляет от 4 до 7 ммоль/л, когда вы просыпаетесь и перед едой. Более чем через два часа после завтрака людям с диабетом 2 типа следует стремиться к уровню ниже 8,5 ммоль/л.
Если уровень сахара в крови будет слишком высоким в течение слишком долгого времени, могут развиться осложнения со здоровьем. Примеры включают: ретинопатия (проблемы с глазами), нефропатия (проблемы с почками) и невропатия (поражение нервов).
«Ключом» к эффективному управлению уровнем сахара в крови, по мнению клиники Майо, является «научиться считать углеводы».
Организация здравоохранения пояснила/ Углеводы часто оказывают наибольшее влияние на уровень сахара в крови». Британская ассоциация диетологов (BDA) заявила:
«Углеводы — это питательные вещества в пище, которые расщепляются на глюкозу, источник топлива для организма».
Людям с диабетом 2 типа, которые стремятся похудеть и контролировать уровень сахара в крови, рекомендуется соблюдать низкоуглеводную диету. Ограничение количества потребляемых углеводов и типов углеводов, которые вы едите, может повлиять на уровень сахара в крови.
«Углеводы хорошего качества», которые следует включить в свой рацион, включают:
- Цельнозерновой хлеб и крупы
- Цельные фрукты
- Киноа и булгур из пшеницы
- Семена, орехи и бобовые
- Несладкое молоко и йогурты
Ранее Медикфорум писал о защите от диабета.
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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