Регулярное употребление зеленого чая снижает риск инсульта на 56%

«Благоприятное влияние на здоровье наиболее выражено у зеленого чая и у тех, кто регулярно пьет чай в течение длительного времени».

Многие ищут секрет долголетия, но он может быть таким же простым, как следование здоровому образу жизни. Однако существуют серьезные состояния, которые могут поставить под угрозу планы долголетия из-за их опасного для жизни характера, такие как болезни сердца и инсульт.Согласно исследованию зеленый чай может делать и то, и другое — увеличивать продолжительность жизни и снижать риск этих заболеваний.Употребление чая не менее трех раз в неделю связано с более продолжительной и здоровой жизнью. Чай был мощным средством для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин.Автор исследования, докторотметил:Таким образом, добавить годы к продолжительности жизни можно так же просто, как выделить время в течение дня, чтобы насладиться зеленым чаем.Ранее Медикфорум писал о физических симптомах выгорания на работе.