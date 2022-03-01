Регулярное употребление зеленого чая снижает риск инсульта на 56%
Увеличение продолжительности жизни с помощью диеты может быть нереалистичной целью. Многочисленные исследования показывают, что определенные изменения в образе жизни могут увеличить продолжительность вашей жизни на несколько лет. От продуктов, богатых питательными веществами, до сильнодействующих напитков — забота о своем теле может помочь снизить риск серьезных проблем со здоровьем.
Многие ищут секрет долголетия, но он может быть таким же простым, как следование здоровому образу жизни. Однако существуют серьезные состояния, которые могут поставить под угрозу планы долголетия из-за их опасного для жизни характера, такие как болезни сердца и инсульт.
Согласно исследованию зеленый чай может делать и то, и другое — увеличивать продолжительность жизни и снижать риск этих заболеваний.
Употребление чая не менее трех раз в неделю связано с более продолжительной и здоровой жизнью. Чай был мощным средством для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин.
Автор исследования, доктор Синьян Ван, отметил:
«Благоприятное влияние на здоровье наиболее выражено у зеленого чая и у тех, кто регулярно пьет чай в течение длительного времени».
Таким образом, добавить годы к продолжительности жизни можно так же просто, как выделить время в течение дня, чтобы насладиться зеленым чаем.
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Синьян Ван
Здоровье
Кандидат биологических наук в University of Electronic Science and Technology of China.
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