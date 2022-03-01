Страх и тревога: врач рассказала, что делать с негативными эмоциями

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Девушка в капюшоне закрывает лицо руками

Эндокринолог Альбина Комиссарова объяснила, как справиться с деструктивными чувствами.

Врач объяснила: каждому человеку свойственно индивидуальное восприятие стресса. Для того, чтобы с ним справиться она посоветовала придерживаться нескольких принципов.

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Если публикации в социальных сетях или на каких-либо ресурсах пугают, вредят психическому здоровью, провоцируют чувство тревоги — это можно считать веским поводом отписаться от таких сообществ и источников информации. 

Разрешение на чувства


Важно понять, что не следует стесняться или винить себя в плохом самочувствии или депрессивном настроении, даже если кому-то еще хуже. Не следует бояться просить о помощи и поддержке специалистов и близких людей.

«Позвольте себе горевать и тревожиться столько, сколько нужно и так, как вам хочется, не существует правил, как надо себя вести и как правильно переживать», — рекомендует эндокринолог.

Забота о себе


Следует принять тот факт, что никто не сможет обеспечить вам такой уровень помощи, как вы сами. По словам врача, забота о себе складывается из таких составляющих:

  • говорить о своих чувствах;
  • делать и употреблять в пищу то, что приносит удовольствие;
  • двигаться;
  • отдохнуть от социальных сетей;
  • установить личные границы.

Помимо этого, она посоветовала соблюдать водный режим, спать не менее 7 часов в сутки и отказаться от диет.
«Будьте людьми и помните, что все мы разные и каждый из нас воспринимает стресс по-разному и может столкнуться с огромным рядом проблем, каждая из которых важна», — подчеркнула специалист.
Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
Здоровье
Врач-диетолог, эндокринолог
Теги : Альбина Комиссарова, стресс, забота