Страх и тревога: врач рассказала, что делать с негативными эмоциями

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Разрешение на чувства

«Позвольте себе горевать и тревожиться столько, сколько нужно и так, как вам хочется, не существует правил, как надо себя вести и как правильно переживать», — рекомендует эндокринолог.

Забота о себе

говорить о своих чувствах;

делать и употреблять в пищу то, что приносит удовольствие;

двигаться;

отдохнуть от социальных сетей;

установить личные границы.

«Будьте людьми и помните, что все мы разные и каждый из нас воспринимает стресс по-разному и может столкнуться с огромным рядом проблем, каждая из которых важна», — подчеркнула специалист.

Врач объяснила: каждому человеку свойственно индивидуальное восприятие стресса. Для того, чтобы с ним справиться она посоветовала придерживаться нескольких принципов.Если публикации в социальных сетях или на каких-либо ресурсах пугают, вредят психическому здоровью, провоцируют чувство тревоги — это можно считать веским поводом отписаться от таких сообществ и источников информации.Важно понять, что не следует стесняться или винить себя в плохом самочувствии или депрессивном настроении, даже если кому-то еще хуже. Не следует бояться просить о помощи и поддержке специалистов и близких людей.Следует принять тот факт, что никто не сможет обеспечить вам такой уровень помощи, как вы сами. По словам врача, забота о себе складывается из таких составляющих:Помимо этого, она посоветовала соблюдать водный режим, спать не менее 7 часов в сутки и отказаться от диет.