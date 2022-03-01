Страх и тревога: врач рассказала, что делать с негативными эмоциями
Эндокринолог Альбина Комиссарова объяснила, как справиться с деструктивными чувствами.
Врач объяснила: каждому человеку свойственно индивидуальное восприятие стресса. Для того, чтобы с ним справиться она посоветовала придерживаться нескольких принципов.
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Разрешение на чувства
Важно понять, что не следует стесняться или винить себя в плохом самочувствии или депрессивном настроении, даже если кому-то еще хуже. Не следует бояться просить о помощи и поддержке специалистов и близких людей.
«Позвольте себе горевать и тревожиться столько, сколько нужно и так, как вам хочется, не существует правил, как надо себя вести и как правильно переживать», — рекомендует эндокринолог.
Забота о себе
Следует принять тот факт, что никто не сможет обеспечить вам такой уровень помощи, как вы сами. По словам врача, забота о себе складывается из таких составляющих:
- говорить о своих чувствах;
- делать и употреблять в пищу то, что приносит удовольствие;
- двигаться;
- отдохнуть от социальных сетей;
- установить личные границы.
Помимо этого, она посоветовала соблюдать водный режим, спать не менее 7 часов в сутки и отказаться от диет.
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«Будьте людьми и помните, что все мы разные и каждый из нас воспринимает стресс по-разному и может столкнуться с огромным рядом проблем, каждая из которых важна», — подчеркнула специалист.
Альбина Комиссарова
Здоровье
Врач-диетолог, эндокринолог
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