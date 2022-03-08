«Веское доказательство»: продукт, который является причиной рака

Чем объясняется этот эффект?

«Ученые считают, что повышенный риск рака желудка от продуктов, консервированных в соли, связан с тем, что они содержат большое количество соли, которая проникает в продукты во время процесса консервирования. Экспериментальные исследования показали, что соль повреждает слизистую оболочку желудка и вызывает поражения, которые, если их оставить, могут перерасти в рак желудка».