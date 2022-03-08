«Веское доказательство»: продукт, который является причиной рака
Рак убивает миллионы людей каждый год, и миллиарды, потраченные на исследования, не сильно повлияли на цифры. Это говорит о свирепости болезни: если рак пророс, его трудно остановить. Попытки понять, что вызывает рак, предпринимаются. Роль диеты во влиянии на риск развития рака остается предметом продолжающихся исследований.
Согласно отчету Всемирного фонда исследования рака (WCRF) за 2014 год, продукты с высоким содержанием соли непосредственно способствуют развитию рака.Открытие было сделано в рамках проекта непрерывного обновления (CUP) WCRF — крупнейшего в мире, наиболее авторитетного и современного источника научных исследований по профилактике рака и выживаемости с помощью диеты, питания, физической активности и рака. Организация здравоохранения нашла «убедительные доказательства» того, что определенные продукты с высоким содержанием соли являются «причиной» рака желудка. Продукты, определяемые как «с высоким содержанием соли», были консервированы путем засолки, например, мясо и рыба, а также овощи, консервированные в соли.
Исследование WCRF показало, что чем больше люди едят этих продуктов, тем больше у них шансов заболеть раком желудка.
Чем объясняется этот эффект?
WCRF сообщает:
«Ученые считают, что повышенный риск рака желудка от продуктов, консервированных в соли, связан с тем, что они содержат большое количество соли, которая проникает в продукты во время процесса консервирования. Экспериментальные исследования показали, что соль повреждает слизистую оболочку желудка и вызывает поражения, которые, если их оставить, могут перерасти в рак желудка».
Важно отметить, что заражение бактериями Helicobacter pylori также повреждает слизистую оболочку желудка и ухудшается в присутствии соли.
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World Cancer Research Fund International (WCRF)
Здоровье
Некоммерческая ассоциация, связанная с исследованиями профилактики рака, связанными с диетой, весом и физической активностью.
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