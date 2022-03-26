Диетолог объяснила, почему гипертоникам нельзя есть замороженную пиццу

«Как диетолог я обнаружила, что кусочек замороженной пиццы содержит до 700 мг натрия. Это означает, что вся пицца накачивает в ваш организм огромное количество натрия. Это оставляет более 2000 мг натрия в вашем систематическом кровообращении».

По словам диетолога Натальи Комовой, это лакомство ничем не отличается, поскольку оно также может повысить риск развития гипертонии.Если вы не знаете, высокое кровяное давление описывает долговременное давление крови на стенки артерий, которое достаточно велико, чтобы вызвать проблемы со здоровьем, сообщаетЭти последствия для здоровья могут варьироваться от сердечных приступов до инсультов, как поясняет NHS. Что еще хуже, гипертония поражает около трети взрослых британцев, причем многие об этом не знают — благодаря очень небольшому числу симптомов, связанных с этим заболеванием.В то время как замороженная пицца представляет собой максимальный комфорт для ленивой ночи, ваше кровяное давление может не поблагодарить вас за то, что вы выбрали вариант, который легко засунуть в духовку.Наталья Комова, которая является диетологом и специалистом по фитнесу в JustCBD, сказала:Она объяснила, что это может повысить риск высокого кровяного давления.Причина, по которой употребление слишком большого количества соли вызывает гипертонию, заключается в том, что она заставляет вас удерживать воду.Употребление слишком большого количества соли увеличивает количество воды в крови, а также создает дополнительное давление на артерии, что по определению повышает кровяное давление, объясняетРанее Медикфорум писал о напитках, которые снижают уровень холестерина.