Доктор Мосли: хороши микробиом кишечника может предотвратить деменцию





«Пара исследований, обсуждавшихся ранее в этом месяце на конференции Alzheimer's Research UK, предоставляют новые доказательства связи между кишечником и мозгом».

«Исследователи обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера было другое сочетание кишечных бактерий и признаки более сильного воспаления. Это не доказывает, что микробы в кишечнике вызывают проблемы с мозгом — возможно, люди с болезнью Альцгеймера питаются совсем по-другому или болезнь Альцгеймера изменяет микробиом кишечника, а не наоборот. Но это дает больше доказательств того, что эти микробы могут играть значительную роль в развитии болезни».

«У нас уже есть множество доказательств того, что средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, орехами, жирной рыбой, фруктами, овощами и бобовыми, полезна не только для вашего микробиома, но и для вашего мозга».