Доктор Мосли: хороши микробиом кишечника может предотвратить деменцию
От физических упражнений до отказа от алкоголя существует множество изменений образа жизни, которые могут помочь снизить риск развития деменции. Однако связь между вашим кишечником и вашим мозгом дает убедительную причину для изменения вашей диеты.
«Пара исследований, обсуждавшихся ранее в этом месяце на конференции Alzheimer's Research UK, предоставляют новые доказательства связи между кишечником и мозгом».
В первом исследовании, проведенном учеными из Королевского колледжа Лондона, были изучены образцы крови и кала 136 участников. У половины из этих испытуемых была диагностирована болезнь Альцгеймера, а у другой половины не было деменции.
Доктор Мосли сказал:
«Исследователи обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера было другое сочетание кишечных бактерий и признаки более сильного воспаления. Это не доказывает, что микробы в кишечнике вызывают проблемы с мозгом — возможно, люди с болезнью Альцгеймера питаются совсем по-другому или болезнь Альцгеймера изменяет микробиом кишечника, а не наоборот. Но это дает больше доказательств того, что эти микробы могут играть значительную роль в развитии болезни».
Другое исследование, на этот раз проведенное Университетским колледжем Корка в Ирландии, обнаружило еще «более прямые» доказательства. Во время этого испытания исследователи трансплантировали образцы стула людей с болезнью Альцгеймера и без нее крысам.
После этого крысы с образцами болезни Альцгеймера показали худшие результаты в тестах на память, у них увеличилась температура нервных клеток в областях мозга, связанных с памятью, и у них было больше воспалений в органе.
«У нас уже есть множество доказательств того, что средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, орехами, жирной рыбой, фруктами, овощами и бобовыми, полезна не только для вашего микробиома, но и для вашего мозга».
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Майкл Мосли (Michael Mosley)
Здоровье
Британский врач, также известный как ведущий телевизионных программ по биологии и медицине.
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