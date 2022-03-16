Диабет 2 типа: врач назвала привычку, которая может привести к резистентности к инсулину
Симптомы диабета включают мочеиспускание чаще, чем обычно, ночью, постоянное чувство жажды, сильную усталость, зуд вокруг полового члена или влагалища, порезы или раны, которые заживают дольше, и нечеткость зрения.
Человек более подвержен риску диабета, если он старше 40 лет, имеет близкого родственника с этим заболеванием, имеет избыточный вес или страдает ожирением или имеет азиатское происхождение.
Между тем ученые обнаружили, что ночная привычка связана с повышенным риском диабета и сердечных заболеваний. Несколько исследований показали, что сон с включенным светом может вызвать проблемы со здоровьем.
Предыдущие исследования предполагали, что это может быть связано с диабетом у пожилых людей и ожирением у женщин, в то время как другое исследование показало, что это может повлиять на то, как люди с преддиабетом контролируют уровень сахара в крови.
Новое исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показало, что у людей, подвергающихся воздействию искусственного света, регуляция сердечно-сосудистой системы и уровня глюкозы хуже, чем у тех, кто спит без света.
Соавтор исследования, доктор Филлис Зи, сказала:
«Мы обнаружили, что свет — даже скромное количество — увеличивает активацию вегетативной нервной системы, что, как мы постулируем, увеличивает частоту сердечных сокращений и снижает чувствительность к инсулину».
Причина, по которой организм хуже работает ночью при включенном свете, заключается в том, что система остается более бдительной. Хотя исследование указывает на то, что сон со светом является фактором риска развития диабета и сердечных заболеваний, исследователи говорят, что это не дает полной картины.
Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.
Филлис Зи
Здоровье
Врач, профессор неврологии им. Бенджамина и Вирджинии Т. Бош, директор Центра циркадной медицины и медицины сна и руководитель отдела медицины сна в Школе медицины им. Файнберга, Северо-западный университет, Чикаго.
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