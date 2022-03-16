Диабет 2 типа: врач назвала привычку, которая может привести к резистентности к инсулину

«Мы обнаружили, что свет — даже скромное количество — увеличивает активацию вегетативной нервной системы, что, как мы постулируем, увеличивает частоту сердечных сокращений и снижает чувствительность к инсулину».

Человек более подвержен риску диабета, если он старше 40 лет, имеет близкого родственника с этим заболеванием, имеет избыточный вес или страдает ожирением или имеет азиатское происхождение.Между тем ученые обнаружили, что ночная привычка связана с повышенным риском диабета и сердечных заболеваний. Несколько исследований показали, чтоПредыдущие исследования предполагали, что это может быть связано с диабетом у пожилых людей и ожирением у женщин, в то время как другое исследование показало, что это может повлиять на то, как люди с преддиабетом контролируют уровень сахара в крови.Новое исследование, проведенное в Соединенных Штатах, показало, что у людей, подвергающихся воздействию искусственного света, регуляция сердечно-сосудистой системы и уровня глюкозы хуже, чем у тех, кто спит без света.Соавтор исследования, доктор Филлис Зи, сказала:Причина, по которой организм хуже работает ночью при включенном свете, заключается в том, что система остается более бдительной. Хотя исследование указывает на то, что сон со светом является фактором риска развития диабета и сердечных заболеваний, исследователи говорят, что это не дает полной картины.Ранее Медикфорум писал о признаках инсульта.