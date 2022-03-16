Деменция: низкий уровень витамина B9 увеличивает риск - признаки дефицита
Деменция — общий термин для обозначения симптомов, связанных с прогрессирующим ухудшением состояния мозга, — в ближайшие десятилетия по мере старения населения будет усиливаться.
Попытки понять, что движет развитием деменции, продолжаются. Согласно новому исследованию, пожилые люди с низким уровнем витамина B9 имеют более высокий риск развития деменции.
Витамин B9, также известный как фолиевая кислота, помогает организму вырабатывать здоровые эритроциты и содержится в некоторых продуктах.
Низкий уровень витамина также связан с преждевременной смертью. Для последнего исследования исследователи изучили данные о более чем 27 000 человек в возрасте от 60 до 75 лет из Израиля.
Группа, ни у кого из которых не было диагностировано слабоумие до начала исследования, дала образцы, чтобы определить, есть ли у них дефицит фолиевой кислоты.
В период с января 2013 года по октябрь 2017 года их отслеживали, чтобы узнать, поставили ли они диагноз деменции или умерли. Около 3418 участников испытывали дефицит фолиевой кислоты.
Исследователи обнаружили, что дефицит фолиевой кислоты был связан со значительно повышенным риском как слабоумия, так и смерти от любой причины. Люди с дефицитом фолиевой кислоты имели 1,68-кратный повышенный риск развития деменции и 2,98-кратный повышенный риск смерти в течение периода наблюдения.
В свете последних результатов ученые из США и Израиля заявили, что уровень фолиевой кислоты следует регулярно контролировать у пожилых людей, а дефицит следует корректировать.
Авторы пишут:
«Концентрация фолиевой кислоты в сыворотке может функционировать как биомаркер, используемый для изменения риска деменции и смертности в пожилом возрасте. Последствия для политики общественного здравоохранения, по-видимому, заключаются в надежном мониторинге концентрации фолиевой кислоты в сыворотке у пожилых людей и лечении дефицита в профилактических мерах и / или в рамках реализуемых терапевтических стратегий при регулярном анализе клинических результатов пациентов».
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Dementia UK
Здоровье
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