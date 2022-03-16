Деменция: низкий уровень витамина B9 увеличивает риск - признаки дефицита





«Концентрация фолиевой кислоты в сыворотке может функционировать как биомаркер, используемый для изменения риска деменции и смертности в пожилом возрасте. Последствия для политики общественного здравоохранения, по-видимому, заключаются в надежном мониторинге концентрации фолиевой кислоты в сыворотке у пожилых людей и лечении дефицита в профилактических мерах и / или в рамках реализуемых терапевтических стратегий при регулярном анализе клинических результатов пациентов».