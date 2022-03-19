Стоматолог назвал продукты, которые «действительно помогают сохранить зубы чистыми и здоровыми»

«Ведите здоровый образ жизни, в том числе хорошо питайтесь, не курите и ограничивайте потребление алкоголя и сахара. Это хорошо для всего тела, включая зубы, десны и полость рта».

«Постоянный фаворит среди перекусов, шоколад на самом деле помогает бороться с кариесом, потому что его зерна содержат сильные антибактериальные вещества. Это не означает, что вы должны есть шоколад в избытке, но небольшого количества достаточно, чтобы предотвратить разложение».

«Самый сладкий фрукт из всех, клубника содержит большое количество ксилита, который отвечает за атаку бактерий, вызывающих зубной налет».

«Чем больше вы жуете, тем больше вырабатывается слюны, которая защищает зубы, а также удаляет зубной налет».