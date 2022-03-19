Стоматолог назвал продукты, которые «действительно помогают сохранить зубы чистыми и здоровыми»
Уход за нашими зубами очень важен. Лучший способ избежать кариеса — сохранить зубы и десны как можно более здоровыми, и иногда этого можно достичь с помощью изменений в питании.
NHS говорит:
«Ведите здоровый образ жизни, в том числе хорошо питайтесь, не курите и ограничивайте потребление алкоголя и сахара. Это хорошо для всего тела, включая зубы, десны и полость рта».
Доктор Халед Касем, главный ортодонт Impress, сказал, что некоторые продукты необходимы для поддержания хорошего здоровья полости рта.
«Постоянный фаворит среди перекусов, шоколад на самом деле помогает бороться с кариесом, потому что его зерна содержат сильные антибактериальные вещества. Это не означает, что вы должны есть шоколад в избытке, но небольшого количества достаточно, чтобы предотвратить разложение».
Молочные продукты являются богатым источником кальция и витамина D, которые не только укрепляют зубы, но и отбеливают их эмаль.
Есть также некоторые ягоды и фрукты, которые хорошо известны своими полезными для здоровья свойствами, например, клубника, яблоки и черника. Это также может быть хорошей закуской для ваших зубов.
Доктор Халед сказал:
«Самый сладкий фрукт из всех, клубника содержит большое количество ксилита, который отвечает за атаку бактерий, вызывающих зубной налет».
Яблоко в день избавляет от стоматолога. Поскольку оно твердое и хрустящее, употребление яблока — один из лучших фруктов для ваших зубов.
«Чем больше вы жуете, тем больше вырабатывается слюны, которая защищает зубы, а также удаляет зубной налет».
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Халед Касем
Здоровье
Стоматолог, главный ортодонт Impress.
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