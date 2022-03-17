«Самый важный» способ увеличить продолжительность жизни – советует врач Бернар
Люди должны стремиться к достижению двух вех в старшем возрасте — 65 и 85 лет — если следовать логике одного врача. Но как туда добраться? Объяснила доктор Мари Бернар, заместитель директора Национального института старения Национального института здравоохранения (NIH).
«За последнее столетие мы значительно увеличили продолжительность жизни», — сказал доктор Бернар. «Теперь, если вы доживете до 65 лет, вероятность того, что вы доживете до 85 лет, очень высока. И если вы доживете до 85, вероятность того, что вы доживете до 92, очень высока».
Чтобы продлить свою жизнь, что самое важное вы можете сделать?
«Если бы мне пришлось ранжировать поведение с точки зрения приоритета, я бы сказал, что упражнения — это самая важная вещь, связанная с более продолжительной и здоровой жизнью. Упражнения особенно важны для увеличения продолжительности активной жизни, то есть жизни без болезней и без физических, умственных или умственных нарушений».
NIH отметил, что с возрастом происходит постепенная потеря мышечной массы наряду со снижением уровня энергии и склонностью к боли в суставах. Хотя эти изменения могут сделать вас более заманчивым меньше двигаться и больше сидеть, вам лучше оставаться активным.
В одном исследовании, финансируемом NIH, приняли участие более 600 взрослых людей в возрасте от 70 до 89 лет, подверженных риску инвалидности. Участники были случайным образом помещены либо в группу с умеренными упражнениями, либо в группу сравнения без структурированных упражнений.
В группе упражнений участники постепенно довели занятия до 150 минут в неделю. Мероприятия включали быструю ходьбу, силовые тренировки и тренировки равновесия, а также методы гибкости. Результаты показали, что через два года в группе физической активности было меньше инвалидности.
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Мари Бернар
Здоровье
Врач, заместитель директора Национального института старения Национального института здравоохранения (NIH).
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