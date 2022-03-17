«Самый важный» способ увеличить продолжительность жизни – советует врач Бернар

«За последнее столетие мы значительно увеличили продолжительность жизни», — сказал доктор Бернар. «Теперь, если вы доживете до 65 лет, вероятность того, что вы доживете до 85 лет, очень высока. И если вы доживете до 85, вероятность того, что вы доживете до 92, очень высока».

«Если бы мне пришлось ранжировать поведение с точки зрения приоритета, я бы сказал, что упражнения — это самая важная вещь, связанная с более продолжительной и здоровой жизнью. Упражнения особенно важны для увеличения продолжительности активной жизни, то есть жизни без болезней и без физических, умственных или умственных нарушений».