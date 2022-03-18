Почему не спится: врач называет основные нарушения сна и их симптомы
Спонтанная бессонная ночь, как правило, не является серьезной проблемой, но постоянные трудности с засыпанием или плохой сон могут серьезно ухудшать здоровье.
Если человек страдает расстройством сна, это означает, что он испытывает трудности с засыпанием, не может спать ночью непрерывно в течение нескольких часов, не чувствует себя отдохнувшим на следующий день. Об этом напомнил в интервью ученый-психиатр, доктор Эдвард Бернс. Ученый также перечислил в нем наиболее распространенные нарушения и их основные симптомы, которые, по его словам, следует знать.
Бессонница. Медицина определяет бессонницу как «неспособность инициировать или добиться хорошего качества сна, несмотря на имеющуюся возможность для этого».
Трудности с засыпанием и необходимой продолжительностью сна – наиболее распространенные симптомы бессонницы, и существует ряд причин, которые могут вызывать их. Причины следующие
- Чрезмерное беспокойство или тревожное расстройство.
- Депрессия.
- Физическая боль.
- Отсутствие регулярного режима засыпания и сна.
Апноэ во сне. В данном случае нарушение сна становится следствием нарушенного дыхания у спящего человека. В дыхании возникают остановки, во время которых прекращается поступление кислорода к мозгу. Данное расстройство является потенциально опасным для жизни, если его не лечить.
Характерными симптомами апноэ является очень громкий храп и внезапное пробуждение от удушья. Другие его признаки – чувство истощенности, раздражительности на следующий день.
Нарколепсия. Данное нарушение характеризуется неконтролируемой дневной сонливостью, из-за которой человек может непредсказуемо засыпать практически в любой момент, даже во время разговора. Исследования показали, что нарколепсия может унаследованной от рождения проблемой. По словам доктора Бернса, это происходит из-за нарушенной работы в той части мозга, которая регулирует сон и бодрствование.
Синдром беспокойных ног. Его самый яркий признак – плохо контролируемое желание двигать ногами (иногда и руками) в ночное время, сопровождаемое общим чувством дискомфорта. В частности, человека в течение всей ночи могут беспокоить ощущения покалывания и боли.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вредно терпеть и не посещать туалет при возникновении ночных позывов к мочеиспусканию.
Эдвард Бернс (Edward Burns)
Здоровье
врач-психиатр, доктор медицины
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