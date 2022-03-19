Врач назвал 5 продуктов, которых следует избегать для улучшения здоровья кишечника
За последнее десятилетие исследования здоровья кишечника продвинулись в десять раз, поскольку мы все больше осознаем влияние, которое он оказывает на наше здоровье — физическое и психическое. От выработки гормонов до переваривания пищи, в нем находится даже 70 процентов иммунной системы. Все, что вы едите, вызывает различную реакцию кишечника, и некоторые продукты хуже, чем другие.
Пищеварительная система считается «вторым мозгом» из-за того, что здесь находятся миллионы нейротрансмиттеров, поэтому важно наполнять свое тело как можно большим количеством полезных питательных веществ, чтобы поддерживать его питание — и, конечно же, избегать это может поставить его под угрозу.
Доктор Кристина Пападополус, врач общей практики в Ливи, сказала:
«Кишечник человека не только содержит триллионы бактерий, также известных как «кишечная флора», но и отношения между вашим кишечником и этими бактериями играют жизненно важную роль в поддержании вашего здоровья».
Большое количество сахара и искусственных подсластителей
Хотя диета является самым очевидным злодеем кишечника, многие люди по-настоящему не понимают настоящих виновников повреждения кишечника в нашей диете.
Было показано, что сахар, особенно фруктоза, которая является сахаром, полученным из фруктов, вызывает дырявый кишечник, нарушает микробиом и вызывает ожирение печени».
"85 процентов людей потребляют больше рекомендуемого количества сахара в день. Некоторые исследования показали, что искусственные подсластители, в том числе аспартам, сукралоза и сахарин, часто встречающиеся в диетических напитках с нулевой калорийностью и без сахара, оказывают негативное влияние на микрофлору кишечника, неблагоприятно изменяя состав".
Уменьшите потребление воспалительных масел
Доктор Брэйд советует уменьшить потребление воспалительных жиров в обработанных пищевых продуктах, особенно тех, которые основаны на омега-6.
Избегайте ультра-обработанных продуктов
По мере того, как качество нашей пищи ухудшается, что часто является результатом чрезмерной обработки, длительной транспортировки и длительного хранения, уровень витамина D снижается, что влияет на регуляцию кишечника.
Снизьте потребление алкоголя
"Употребление алкоголя может изменить баланс бактерий в кишечнике и способствовать росту вредных бактерий".
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Кристина Пападополус
Здоровье
Врач общей практики в Ливи (Livi).
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