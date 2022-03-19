Врач назвал 5 продуктов, которых следует избегать для улучшения здоровья кишечника

«Кишечник человека не только содержит триллионы бактерий, также известных как «кишечная флора», но и отношения между вашим кишечником и этими бактериями играют жизненно важную роль в поддержании вашего здоровья».

Большое количество сахара и искусственных подсластителей

"85 процентов людей потребляют больше рекомендуемого количества сахара в день. Некоторые исследования показали, что искусственные подсластители, в том числе аспартам, сукралоза и сахарин, часто встречающиеся в диетических напитках с нулевой калорийностью и без сахара, оказывают негативное влияние на микрофлору кишечника, неблагоприятно изменяя состав".

Уменьшите потребление воспалительных масел

Избегайте ультра-обработанных продуктов

Снизьте потребление алкоголя

"Употребление алкоголя может изменить баланс бактерий в кишечнике и способствовать росту вредных бактерий".