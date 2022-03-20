Сгустки крови: врач делится «ключевыми признаками» опасного для жизни ТГВ

«Симптомы легочной эмболии включают боль в груди при кашле, внезапную одышку, учащенное сердцебиение, потливость и чувство слабости или головокружения», — заявил Дженнингс. «Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно немедленно обратиться за медицинской помощью и не ждать, пока они пройдут сами по себе».

Как свести к минимуму риск ТГВ и легочной эмболии

«Избегайте носить обтягивающую одежду и пейте много воды», — добавил Дженнингс.