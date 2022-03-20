Сгустки крови: врач делится «ключевыми признаками» опасного для жизни ТГВ
Сгусток крови в вене, обычно в ноге, известен как тромбоз глубоких вен (ТГВ). Вены отвечают за возврат бедной кислородом крови к сердцу. Так что же происходит, когда сгусток находится на пути?
Врач Джули Дженнингс, предупредила, что «не у всех будут симптомы ТГВ». Но, если вы это сделаете, вам следует обратиться за неотложной помощью. Это связано с тем, что ТГВ может привести к легочной эмболии, предупредила Национальная служба здравоохранения, которая может быть опасной для жизни. Дженнингс указала на «ключевые предупредительные признаки» ТГВ, которые включают «необычный и внезапный отек руки или ноги», который «обычно с одной стороны».
Кроме того, могут быть «схваткообразные боли, болезненность или болезненность и ощущение тепла в пораженной области».
Кожа может стать «бледной, красноватой или синеватой».
«Симптомы легочной эмболии включают боль в груди при кашле, внезапную одышку, учащенное сердцебиение, потливость и чувство слабости или головокружения», — заявил Дженнингс. «Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, важно немедленно обратиться за медицинской помощью и не ждать, пока они пройдут сами по себе».
Как свести к минимуму риск ТГВ и легочной эмболии
Дженнингс указал на то, что малоподвижный образ жизни увеличивает риск ТГВ, а впоследствии и тромбоэмболии легочной артерии.
Дженнингс рекомендовал включить ежедневную прогулку, йогу или сидячие упражнения в свой распорядок дня, чтобы улучшить кровообращение. Движения тела также принесут дополнительные преимущества, такие как улучшение мышечной силы и повышение энергичности.
«Избегайте носить обтягивающую одежду и пейте много воды», — добавил Дженнингс.
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Джули Дженнинг
Здоровье
Врач-терапевт из Великобритании.
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