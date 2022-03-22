Долгий коронавирус: неврологическим признаком становятся когнитивные нарушения

«Существует ряд неврологических признаков, на которые следует обратить внимание, в том числе это когнитивные нарушения, называемые «мозговым туманом», – состояния, связанные с потерей ясного, четкого мышления», - констатируют врачи.

«Длительные последствия для здоровья могут включать проблемы с дыханием, сердечные осложнения, хроническую почечную недостаточность, инсульт, синдром Гийена-Барре. У некоторых взрослых людей и детей после перенесенного COVID-19 развивается мультисистемный воспалительный синдром. В этом состоянии некоторые органы и ткани сильно воспаляются», - отмечают специалисты.

Сильная усталость.

Одышка, боль или стеснение в груди.

Проблемы со сном.

Учащенное сердцебиение.

Боль в суставах.

Депрессия и тревожность.

Шум, боль в ушах.

Общее плохое самочувствие.

Диарея, боли в животе, потеря аппетита.