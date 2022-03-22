Долгий коронавирус: неврологическим признаком становятся когнитивные нарушения
Когнитивные нарушения называются учеными одним из признаков долгого коронавируса, при котором недомогания возникают даже спустя недели после того, как человек переболел.
Признаки долгого коронавируса («лонг-ковида»)все еще изучаются, но специалисты службы здравоохранения NHS перечислили некоторые из них. По словам медиков, у человека с затяжным ковидом может страдать нервная система, в этом случае на нарушение будут указывать неврологические признаки.
«Существует ряд неврологических признаков, на которые следует обратить внимание, в том числе это когнитивные нарушения, называемые «мозговым туманом», – состояния, связанные с потерей ясного, четкого мышления», - констатируют врачи.
По словам медиков, у пострадавших пациентов наблюдается потеря концентрации внимания, проблемы с памятью, случаи делирия (в особенности, у пожилых людей). Делирий представляет собой состояние психического расстройства, при котором нарушается работа сознания и мышления, изменяется восприятие окружающей среды.
Другие признаки долгого ковида. По данным Клиники Майо, коронавирус может повреждать многие внутренние органы, включая легкие, сердце, почки, мозг. Повреждение органов может вызывать осложнения со здоровьем, способные сохраняться после болезни COVID-19.
«Длительные последствия для здоровья могут включать проблемы с дыханием, сердечные осложнения, хроническую почечную недостаточность, инсульт, синдром Гийена-Барре. У некоторых взрослых людей и детей после перенесенного COVID-19 развивается мультисистемный воспалительный синдром. В этом состоянии некоторые органы и ткани сильно воспаляются», - отмечают специалисты.
Эксперты поясняют, что к долгому коронавирусу часто бывают склонны пожилые люди и люди со многими серьезными заболеваниями, но в целом даже молодые, в остальном здоровые люди могут плохо себя чувствовать в течение недель или месяцев после заражения – риск подвергнуться затяжному ковиду не зависит от тяжести перенесенной инфекции.
Какие конкретно симптомы могут возникать при длительном коронавирусе.
- Сильная усталость.
- Одышка, боль или стеснение в груди.
- Проблемы со сном.
- Учащенное сердцебиение.
- Боль в суставах.
- Депрессия и тревожность.
- Шум, боль в ушах.
- Общее плохое самочувствие.
- Диарея, боли в животе, потеря аппетита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах нового подварианта штамма Омикрон, вирусе BA.2, также известном как «стелс-омикрон».
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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