6 «нормальных» проблем со сном, с которыми эксперты советуют идти к врачу

«Звуки дыхания, фырканья или удушья могут означать, что у человека апноэ во сне».

«Ночное потоотделение также может быть очень ранним признаком некоторых видов рака, в первую очередь лимфомы, рака крови».

«Частое мочеиспускание ночью может быть симптомом диабета 2 типа, инфекции мочевыводящих путей, рака предстательной железы у мужчин», - напоминает эксперт.