От орехов до томатного соуса: врачи назвали продукты, которые могут снизить риск развития рака
Всем известно, что питание может влиять на риск развития рака. Есть множество продуктов, которые как увеличивают, так и снижают его. Врачи перечислили те, что помогут защититься от заболевания.
ОрехиУпотребление в пищу орехов, таких как грецкие, миндаль, фундук, кешью, фисташки и макадамия, снижает риск развития рака. По мнению доктора Уильяма Ли, это связано с полифенолами, которыми полны орехи. Этот компонент помогает укрепить иммунитет. Более крепкий иммунитет в свою очередь лучше противостоит злокачественным новообразованиям.
«Кроме того, в них содержатся полезные жирные кислоты омега-3. Они лишают раковые клетки кровоснабжения», - отмечает доктор Ли.
Томатный соусПомидоры — еще один продукт, который борется с раком. Ученые связывают этот эффект с ликопином. Данный компонент защищает ДНК от повреждений. Самые высокие уровни ликопина обнаружены в помидорах сорта Сан-Марцано.
«Исследования показывают, что у мужчин, которые съедают от двух до трех чашек томатов два раза в неделю, риск развития рака простаты снижается на 30 процентов», — добавил доктор Ли.
УстрицыУстрицы — уникальный моллюск. В их мясе содержится белок, полисахариды и аминокислоты с мощным антиоксидантным действием, которые защищают ДНК от повреждения свободными радикалами.
Исследователи обнаружили, что употребление в пищу устричного экстракта уменьшает повреждение ДНК на 90 процентов и увеличивает уровень защитного антиоксиданта глутатиона на 50 процентов.
Ранее ученые рассказали, как на мозг влияет даже небольшое количество алкоголя.
Уильям Ли
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