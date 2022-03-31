От орехов до томатного соуса: врачи назвали продукты, которые могут снизить риск развития рака

Орехи

«Кроме того, в них содержатся полезные жирные кислоты омега-3. Они лишают раковые клетки кровоснабжения», - отмечает доктор Ли.

Томатный соус

«Исследования показывают, что у мужчин, которые съедают от двух до трех чашек томатов два раза в неделю, риск развития рака простаты снижается на 30 процентов», — добавил доктор Ли.

Устрицы