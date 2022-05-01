Рак: 4 продукта для снижения риска развития рака – рекомендации врача
Вы не можете гарантировать, что то, что вы делаете, устранит вероятность развития рака, вы можете свести к минимуму свой риск.
Доктор Уильям Ли сказал:
«Наш выбор в отношении продуктов питания имеет важное значение для предотвращения, лечения и даже обращения вспять рака. Одним из лучших продуктов для борьбы с раком являются орехи, особенно грецкие, миндаль, фундук, кешью, фисташки и бразильские орехи. Орехи содержат полифенолы, борющиеся с раком, которые укрепляют нашу иммунную систему для борьбы с раком», — объяснил доктор Ли. «И они также содержат полезные жирные кислоты омега-3, которые могут морить рак голодом, перекрывая его кровоснабжение».
Следующим продуктом, который стоит рассмотреть, являются помидоры, которые доктор Ли описывает как «вкусный борец с раком».
Его сила может быть связана с ликопином, голодающим от рака, который содержится в самых высоких количествах в томатах Сан-Марцано. Ликопин также защищает вашу ДНК от повреждений, что помогает защитить вас от рака.
Доктор Ли указал на исследование, согласно которому у мужчин, которые съедали от двух до трех чашек вареных помидоров два раза в неделю, риск развития рака простаты снижался на 30 процентов. Еще один помощник в борьбе с раком — фиолетовый картофель, который содержит природное химическое вещество под названием антоцианин. Антоцианин «убивает раковые клетки и уничтожает страшные раковые стволовые клетки».
И последнее, но не менее важное: доктор Ли рекомендует морепродукты, так как мясо содержит белки, полисахариды и аминокислоты. Они обладают мощным антиоксидантным действием, защищающим ДНК от повреждения свободными радикалами.
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Уильям Ли
Здоровье
Доктор медицины, всемирно известный врач, ученый и автор книги "Ешьте, чтобы победить болезнь".
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