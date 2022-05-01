Рак: 4 продукта для снижения риска развития рака – рекомендации врача

«Наш выбор в отношении продуктов питания имеет важное значение для предотвращения, лечения и даже обращения вспять рака. Одним из лучших продуктов для борьбы с раком являются орехи, особенно грецкие, миндаль, фундук, кешью, фисташки и бразильские орехи. Орехи содержат полифенолы, борющиеся с раком, которые укрепляют нашу иммунную систему для борьбы с раком», — объяснил доктор Ли. «И они также содержат полезные жирные кислоты омега-3, которые могут морить рак голодом, перекрывая его кровоснабжение».





Его сила может быть связана с ликопином, голодающим от рака, который содержится в самых высоких количествах в томатах Сан-Марцано. Ликопин также защищает вашу ДНК от повреждений, что помогает защитить вас от рака.