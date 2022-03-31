Диетолог объяснила, какой завтрак помогает бороться со стрессом

«Стресс — это окислительный процесс. Он может привести к слабости, частым головным болям, перепадам настроения и другим проблемам. Чрезмерный стресс наносит ущерб здоровью», - отмечает Биггс.

Диетолог Лола Биггс рассказала, какой завтрак поможет избежать лишнего стресса.Часто люди, испытывающие стресс, пытаются заедать его сладким. Однако такая подпитка только усугубляет ситуацию. Биггс рекомендует начинать день с греческого йогурта, который можно дополнить ягодами.Справиться с окислительным эффектом помогают антиоксиданты, которыми полны ягоды. Однако из самых насыщенных в этом плане считается черника. Кроме того, в ее составе много витамина С, и исследования показали, что она помогает справляться с беспокойством. Еще одним дополнением к греческому йогурту и ягодам являются орехи. Грецкие орехи или миндаль богаты витаминами Е и В, укрепляющими иммунитет.Чтобы не усугубить стресс, нужно избегать определенных напитков. Биггс отмечает, что в список входят кофе и энергетики. Кофеин повышает уровень кортизола в организме, известного как гормон стресса. Более того, кофеин приводит к выбросу дофамина, который улучшает состояние здесь и сейчас. Однако по окончании его действия человек чувствует себя «угнетенно».Ранее специалисты объяснили, чем опасен пропуск завтрака