Врач Ли: «пурпурные или коричневые» поражения во рту могут быть признаком аутоиммунного заболевания
По оценкам Глобального исследования бремени болезней 2019 года, от болезней полости рта страдают около 3,5 миллиардов человек во всем мире, при этом рак губы и полости рта входит в число самых распространенных видов рака в мире.
Тем не менее, некоторые из этих состояний можно выявить на ранней стадии, вылечить или даже предотвратить, если люди знают о различных контрольных признаках, которые появляются во рту, сигнализируя о чем-то более серьезном. Доктор Дебора Ли рассказывает о признаках во рту, которые могут означать что-то более серьезное.
Хотя стоматологи в основном озабочены выявлением и лечением кариеса (кариеса), заболеваний пародонта (заболеваний десен), потери зубов и рака ротовой полости, д-р Ли заявляет, что следующие симптомы могут быть признаками других заболеваний и поэтому никогда не должны игнорируется:
- Боль во рту, зубах или челюсти
- Кровотечение из десен
- Шатающиеся зубы или потеря зубов
- Неприятный запах изо рта
- Язвы во рту
- Комки во рту, щеках или языке
- Сухость во рту, губах и языке
Аутоиммунное заболевание возникает, когда естественная защитная система организма не может отличить ваши собственные клетки от чужеродных, в результате чего организм ошибочно атакует нормальные клетки.Наиболее распространенные аутоиммунные заболевания могут включать ревматоидный артрит, псориаз и волчанку, но доктор Ли предупредил о некоторых других, более редких состояниях, которые могут вызвать изменения во рту.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака яичников.
Дебора Ли (Deborah Lee)
Здоровье
Врач из интернет-аптеки Fox Pharmacy.
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