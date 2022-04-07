Как шоколад влияет на ваше сердце и зрение

«Клинические исследования влияния шоколада на здоровье в последние годы ускорились, в частности, на кардиометаболическое здоровье. Настоящая работа 14 проспективных когортных исследований с 508 705 участниками из шести стран и 7267 случаями ИБС. По сравнению с самым низким потреблением, самое высокое потребление шоколада было связано со снижением риска ИБС, инсульта и диабета».

"Поскольку в темном шоколаде больше какао, он является гораздо лучшей альтернативой молочным и белым сортам. Несмотря на то, что в нем часто содержится большое количество сахара и жира, при умеренном употреблении он может быть хорошим источником железа, меди, магния, цинка, а также предлагает ряд антиоксидантов, флавоноидов и флавонов, которые могут быть полезны для здоровья глаз".