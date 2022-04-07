Как шоколад влияет на ваше сердце и зрение
Те, у кого в семье было плохое зрение или проблемы со здоровьем сетчатки, могут опасаться, что им суждено столкнуться с этими проблемами в какой-то момент своей жизни. Однако исследования показывают, что дело не только в генетике. Диета человека также может повлиять на здоровье его глаз.
Многие исследования показали, что шоколад полезен для здоровья.
Исследование включало данные о более чем 500 000 участников и показало, что те, кто регулярно ест темный шоколад (две-три 30-граммовые порции в неделю), имеют более низкий риск развития диабета, сердечных заболеваний и инсультов.
В нем отмечается:
«Клинические исследования влияния шоколада на здоровье в последние годы ускорились, в частности, на кардиометаболическое здоровье. Настоящая работа 14 проспективных когортных исследований с 508 705 участниками из шести стран и 7267 случаями ИБС. По сравнению с самым низким потреблением, самое высокое потребление шоколада было связано со снижением риска ИБС, инсульта и диабета».
В другом исследовании, в котором приняли участие более 2000 участников, чем больше шоколада они ели (до двух раз в неделю), тем меньше у них было бляшек в коронарных артериях.
Джайлз Эдмондс, директор клинической службы Specsavers, объясняет:
"Поскольку в темном шоколаде больше какао, он является гораздо лучшей альтернативой молочным и белым сортам. Несмотря на то, что в нем часто содержится большое количество сахара и жира, при умеренном употреблении он может быть хорошим источником железа, меди, магния, цинка, а также предлагает ряд антиоксидантов, флавоноидов и флавонов, которые могут быть полезны для здоровья глаз".
Исследование показывает, что темный шоколад может помочь улучшить зрительное восприятие, а другое предполагает, что флаванолы, содержащиеся в темном шоколаде, могут оказывать положительное влияние на наши кровеносные сосуды.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые богаты магнием.
Джайлз Эдмондс
Здоровье
Врач, директор клинической службы Specsavers.
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