Черный перец: полезен или нет?
Всем известно, что употребление слишком большого количества соли вредно для здоровья. Но никто никогда не упоминает о потенциальном воздействии другой приправы в наборе для соусников: черного перца. Влияет ли это на ваше здоровье?
Конечно, так думали люди на протяжении веков. Черный перец, сушеные ягоды виноградной лозы Piper nigrum , на протяжении тысячелетий является частью традиционной индийской медицины.
Современная наука предполагает, что черный перец действительно полезен для здоровья, в основном благодаря алкалоиду под названием пиперин — химическому веществу, придающему перцу его острый вкус, и мощному антиоксиданту.
Лабораторные исследования на животных и в клетках показали, что пиперин противодействует этим свободным радикалам. В одном исследовании крыс разделили на несколько групп: одни крысы получали обычную диету, а другие — пищу с высоким содержанием жиров. Одна группа крыс получала диету с высоким содержанием жиров с добавлением черного перца, а другая группа крыс получала диету с высоким содержанием жиров с добавлением пиперина.
Крысы, получавшие диету с высоким содержанием жиров, дополненную черным перцем или пиперином, имели значительно меньше маркеров повреждения свободными радикалами по сравнению с крысами, получавшими только диету с высоким содержанием жиров. Действительно, их маркеры повреждения свободными радикалами были сопоставимы с крысами, получавшими обычную диету.
Пиперин также обладает противовоспалительными свойствами. Хроническое воспаление связано с рядом заболеваний, включая аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит. Здесь снова исследования на животных показали, что пиперин уменьшает воспаление и боль у крыс с артритом.
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Annamalai University
Здоровье
Кафедра биохимии Аннамалайского университета (Индия).
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