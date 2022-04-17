Диабет 2 типа: инфекция мочевыводящих путей и запор могут быть признаками
Диабет – это заболевание обмена веществ, синонимом которого является повышенный уровень сахара в крови. Большая часть населения мира страдает диабетом. Игнорирование предупреждающих признаков диабета может привести к развитию диабетических осложнений, которые могут быть необратимыми. Даже незначительное повышение уровня сахара в крови может повредить почки, глаза и нервы.
Если у человека диабет, его поджелудочная железа либо вырабатывает слишком мало инсулина, либо вообще не вырабатывает его. Инсулин нельзя использовать эффективно. Это позволяет повысить уровень глюкозы в крови, в то время как остальные клетки лишены столь необходимой энергии.
Это может привести к широкому спектру проблем, затрагивающих почти все основные системы организма.
Одиннадцать необычных признаков высокого уровня сахара в крови могут включать:
- Частое мочеиспускание
- Чрезмерная жажда
- Частые инфекции мочевыводящих путей
- Похудение
- Нечеткое зрение
- Истощение
- Сухая и зудящая кожа
- Плохое заживление ран
- Изменение цвета кожи
- Запор
Инфекция мочевыводящих путей
Сахар является магнитом для бактерий и дрожжей. При диабете, когда уровень сахара в крови остается высоким, у человека начинают развиваться частые инфекции мочевыводящих путей и дрожжевые инфекции. Это состояние чаще всего встречается у женщин. Инфекции могут быть рецидивирующими и часто не реагируют на лечение до тех пор, пока уровень сахара не будет снижен.
Исследование показало, что пациенты с диабетом были более склонны к инфекции мочевыводящих путей из-за частого мочеиспускания и высокого уровня сахара в крови.
«Высокий уровень сахара создает благоприятную среду для роста патогенов», — отмечается в исследовании. «Ранняя диагностика и правильное лечение необходимы для лечения инфекции мочевыводящих путей у пациентов с диабетом», - пишет Diabetes UK.
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Diabetes UK
Здоровье
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