Диабет 2 типа: инфекция мочевыводящих путей и запор могут быть признаками

Частое мочеиспускание

Чрезмерная жажда

Частые инфекции мочевыводящих путей

Похудение

Нечеткое зрение

Истощение

Сухая и зудящая кожа

Плохое заживление ран

Изменение цвета кожи

Запор

Инфекция мочевыводящих путей

«Высокий уровень сахара создает благоприятную среду для роста патогенов», — отмечается в исследовании. «Ранняя диагностика и правильное лечение необходимы для лечения инфекции мочевыводящих путей у пациентов с диабетом», - пишет Diabetes UK.