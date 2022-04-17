Недосып может привести к диабету

«Уже несколько лет известно, что существует связь между бессонницей и риском развития диабета, особенно у молодых людей. Ученые обнаружили, что люди моложе 40 лет особенно подвержены риску развития диабета, если страдают бессонницей».

Влияние сна на состояние становится все более очевидным, но исследователям еще предстоит установить природу этой взаимосвязи. Согласно новым данным, отсутствие сна может фактически иметь причинно-следственный эффект на состояние.Диабет возникает, когда организм становится десенсибилизированным к инсулину — процесс, известный как резистентность к инсулину, — который препятствует поглощению клетками сахара крови.Прошлые исследования показали, что хроническое недосыпание может подготовить почву для резистентности к инсулину, но остаются сомнения относительно действующих механизмов. Результаты нового исследования показывают, чтоНа сегодняшний день исследования показали, что существует корреляция между нарушениями сна и диабетом, но причинно-следственная связь так и не была подтверждена.Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые останавливают выпадение волос.