Высокий холестерин: изменения в глазах особенно беспокоят людей моложе 45 лет
Высокий уровень холестерина может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт. Состояние часто протекает бессимптомно, что означает отсутствие явных признаков риска, пока не станет слишком поздно. Однако странное изменение, заметное в ваших глазах, может быть важным показателем, особенно если вы моложе 45 лет.
По данным Клиники Майо, у некоторых людей появляется голубоватая, серая или белая дуга над и под внешней частью роговицы, что может быть ранним предупреждающим признаком высокого уровня холестерина. Она расположена в прозрачном куполообразном покрытии над передней частью глаза. Это состояние называется Arcus senilis.Состояние чаще встречается у мужчин, чем у женщин.
Видение этого синего кольца не всегда должно вызывать беспокойство, так как это также считается нормальным признаком старения. Однако, когда это происходит у молодых людей (в возрасте до 45 лет), это связано с гиперлипидемией и в основном связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В конце концов, дуга может стать полным кольцом вокруг цветной части (радужной оболочки) вашего глаза.
Если вы моложе 40 лет и у вас есть arcus senilis, вам следует сдать анализ крови, чтобы проверить уровень холестерина и липидов. Вы можете подвергаться более высокому риску высокого уровня холестерина и ишемической болезни сердца.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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