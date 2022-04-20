Признак дефицита B12: неустойчивые движения и неуверенная походка
Есть ряд людей, которые подвержены дефициту B12, хотя люди могут получать этот витамин из некоторых продуктов. По данным NHS, людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мкг витамина B12 в день.
Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. В нем говорится, что прием 2,0 мкг или меньше витамина B12 в день в виде добавок вряд ли причинит какой-либо вред.
Если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы:
- Бледно-желтый оттенок вашей кожи
- Болезненный и красный язык (глоссит)
- Язвы во рту
- Покалывания в руках и ногах (парестезия)
- Нарушенное зрение
NHS говорит, что они могут включать:
- Симптомы, связанные с анемией
- Сниженное чувство вкуса
- Диарея
- Онемение и покалывание в ногах и руках
- Мышечная слабость
- Депрессия
«Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения».
Большинство людей получают достаточное количество витамина B12 из сбалансированной диеты. Пожилые люди, вегетарианцы, веганы и люди, у которых есть заболевания, влияющие на их способность усваивать витамин B12 из пищевых продуктов, могут получить пользу от использования пероральных добавок.
B12 естественным образом содержится в:
- Мясо и печень
- Рыба
- Морепродукты
- Молоко и молочные продукты
- Яйца
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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