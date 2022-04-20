Признак дефицита B12: неустойчивые движения и неуверенная походка

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Признак дефицита B12: неустойчивые движения и неуверенная походка

Есть ряд людей, которые подвержены дефициту B12, хотя люди могут получать этот витамин из некоторых продуктов. По данным NHS, людям в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мкг витамина B12 в день. 

Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. В нем говорится, что прием 2,0 мкг или меньше витамина B12 в день в виде добавок вряд ли причинит какой-либо вред.

Если у вас анемия, вызванная дефицитом витамина B12, у вас могут быть и другие симптомы:
  • Бледно-желтый оттенок вашей кожи
  • Болезненный и красный язык (глоссит)
  • Язвы во рту
  • Покалывания в руках и ногах (парестезия)
  • Нарушенное зрение
По данным Клиники Майо, другие испытывают изменения в том, как они ходят и передвигаются - неустойчивые движения и неуверенная походка. Есть также некоторые дополнительные симптомы.

NHS говорит, что они могут включать:
  • Симптомы, связанные с анемией
  • Сниженное чувство вкуса
  • Диарея
  • Онемение и покалывание в ногах и руках
  • Мышечная слабость
  • Депрессия
«Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения».

Большинство людей получают достаточное количество витамина B12 из сбалансированной диеты. Пожилые люди, вегетарианцы, веганы и люди, у которых есть заболевания, влияющие на их способность усваивать витамин B12 из пищевых продуктов, могут получить пользу от использования пероральных добавок.

B12 естественным образом содержится в:
  • Мясо и печень
  • Рыба
  • Морепродукты
  • Молоко и молочные продукты
  • Яйца
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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