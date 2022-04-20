Признак дефицита B12: неустойчивые движения и неуверенная походка

Бледно-желтый оттенок вашей кожи

Болезненный и красный язык (глоссит)

Язвы во рту

Покалывания в руках и ногах (парестезия)

Нарушенное зрение

Симптомы, связанные с анемией

Сниженное чувство вкуса

Диарея

Онемение и покалывание в ногах и руках

Мышечная слабость

Депрессия

«Важно, чтобы анемия, вызванная дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, была диагностирована и вылечена как можно скорее. Чем дольше состояние не лечится, тем выше вероятность необратимого повреждения».

Мясо и печень

Рыба

Морепродукты

Молоко и молочные продукты

Яйца