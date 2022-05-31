Прием избыточного витамина B12 может привести к странным и неприятным ощущениям в ногах

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Прием избыточного витамина B12 может привести к странным и неприятным ощущениям в ногах

Люди могут принимать добавки, если им не хватает определенных витаминов. Анемия, вызванная дефицитом витамина B12, — это состояние, при котором в организме не хватает здоровых эритроцитов из-за недостатка витамина B12. Хотя добавки могут помочь, не рекомендуется принимать больше, чем рекомендовано.

Терапевт Ирина Андреева в эксклюзивном комментарии для МедикФорум сказала, что при приеме в соответствующих дозах добавки с витамином B12 обычно считаются безопасными. Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мкг витамина B12 в день. 
«Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. Но поскольку витамин B12 не содержится в таких продуктах, как фрукты, овощи и злаки, веганы могут не получать его в достаточном количестве. Высокие дозы витамина B12, такие как те, которые используются для лечения дефицита, могут вызвать ощущение покалывания в руках и ногах.», - говорит Андреева.

Другие признаки включают:
  • Головная боль
  • Тошнота и рвота
  • Диарея
  • Усталость или слабость
Недостаточно доказательств, чтобы показать, каковы могут быть последствия ежедневного приема высоких доз добавок витамина B12. Если вы принимаете добавки с витамином B12, не принимайте слишком много, так как это может быть вредно. Прием 2 мг или менее витамина B12 в день в виде добавок вряд ли причинит какой-либо вред.

Перед приемом добавок обязательна консультация врача.

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