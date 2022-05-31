Прием избыточного витамина B12 может привести к странным и неприятным ощущениям в ногах
Люди могут принимать добавки, если им не хватает определенных витаминов. Анемия, вызванная дефицитом витамина B12, — это состояние, при котором в организме не хватает здоровых эритроцитов из-за недостатка витамина B12. Хотя добавки могут помочь, не рекомендуется принимать больше, чем рекомендовано.
Терапевт Ирина Андреева в эксклюзивном комментарии для МедикФорум сказала, что при приеме в соответствующих дозах добавки с витамином B12 обычно считаются безопасными. Взрослым в возрасте от 19 до 64 лет необходимо около 1,5 мкг витамина B12 в день.
«Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. Но поскольку витамин B12 не содержится в таких продуктах, как фрукты, овощи и злаки, веганы могут не получать его в достаточном количестве. Высокие дозы витамина B12, такие как те, которые используются для лечения дефицита, могут вызвать ощущение покалывания в руках и ногах.», - говорит Андреева.
Другие признаки включают:
- Головная боль
- Тошнота и рвота
- Диарея
- Усталость или слабость
Перед приемом добавок обязательна консультация врача.
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