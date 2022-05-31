Прием избыточного витамина B12 может привести к странным и неприятным ощущениям в ногах

«Если вы едите мясо, рыбу или молочные продукты, вы должны получать достаточное количество витамина B12 из своего рациона. Но поскольку витамин B12 не содержится в таких продуктах, как фрукты, овощи и злаки, веганы могут не получать его в достаточном количестве. Высокие дозы витамина B12, такие как те, которые используются для лечения дефицита, могут вызвать ощущение покалывания в руках и ногах.», - говорит Андреева.

Головная боль

Тошнота и рвота

Диарея

Усталость или слабость