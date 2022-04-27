Кулинарные масла влияют на ваше долголетие — каких следует избегать
Большое внимание уделяется потребляемым продуктам и напиткам и их влиянию на продолжительность жизни. Однако мало кто задумывается о том, как готовятся продукты и как определенные масла могут значительно повлиять на ваше здоровье в долгосрочной перспективе.
Масла, используемые для приготовления пищи, могут содержать вредные для здоровья жиры, повышающие уровень холестерина и кровяное давление. Однако есть много видов кулинарных масел, которые содержат более полезные жиры, и они лучше для вашего сердца и долголетия.
Один из способов заменить вредные жиры более полезными — это использовать нетропические растительные. Это, в свою очередь, может привести к росту и выживанию раковых клеток, что отрицательно скажется на продолжительности жизни. В отличие от других масел, подсолнечное масло можно нагревать до более высоких температур, прежде чем оно начнет дымиться.
По данным Американской кардиологической ассоциации, советы по сокращению нездоровых способов приготовления пищи с использованием масел включают:
- Не жарьте во фритюре как способ приготовления
- Если ваше масло дымится во время приготовления пищи или если оно загорается, избавьтесь от него и начните сначала
- Не используйте повторно и не нагревайте растительное масло
- Покупайте кулинарные масла в емкостях меньшего размера, чтобы избежать отходов, и храните их в темном прохладном месте, чтобы они дольше оставались свежими
Это связано с тем, что разложившиеся масла могут увеличить риск развития рака за счет мутаций и изменения генов, которые инициируют распространение рака.
С другой стороны, масла, состоящие из мононенасыщенных и насыщенных жиров, более термостабильны. К ним относятся рапсовое и оливковое масло, которые имеют более высокий уровень мононенасыщенных жиров, таких как олеиновая кислота.
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