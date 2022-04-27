Кулинарные масла влияют на ваше долголетие — каких следует избегать

American Heart Association (AHA)

Здоровье

Некоммерческая организация в США, спонсирующая медицинские исследования в области кардиологии, образовательные проекты о здоровом образе жизни и способствующая надлежащей медицинской помощи в целях снижения инвалидности и смертности, вызванных кардиологическими болезнями.