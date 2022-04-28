Ученые перечислили продукты «диеты долголетия»
По словам профессора Вальтера Лонго, профессор Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Калифорнии, от исследований на лабораторных животных до эпидемиологических исследований среди людей, дает ученым более четкое представление о том, какое питание может дать наилучшие шансы на более долгую и здоровую жизнь.
В статье, которая включает в себя обзор литературы Лонго и соавтор Розалин Андерсон из Университета Висконсина описывают «диету долголетия», многокомпонентный подход, основанный на исследованиях различных аспектов диеты, начиная с состава пищи и калорийности потребление к продолжительности и частоте периодов голодания.
«Мы исследовали связь между питательными веществами, голоданием, генами и долголетием у короткоживущих видов и соединили эти связи с клиническими и эпидемиологическими исследованиями на приматах и людях, включая долгожителей», — сказал Лонго.
Что и когда есть для долголетия
Ученые проанализировали сотни исследований питания, болезней и продолжительности жизни лабораторных животных и людей и объединили их со своими собственными исследованиями питательных веществ и старения.
Статья также включала обзор различных форм голодания, включая краткосрочную диету, имитирующую реакцию организма на голодание, прерывистое голодание (частое и кратковременное) и периодическое голодание (два или более дней голодания или диеты, имитирующие голодание). чем два раза в месяц).
Питание для долголетия могло бы выглядеть в реальной жизни:
«Много бобовых, цельных зерен и овощей; немного рыбы; никакого красного мяса или обработанного мяса и очень мало белого мяса; низкое содержание сахара и очищенных зерен; хорошее количество орехов и оливкового масла и немного темного шоколада».
Ранее Медикфорум писал о пониженной кислотности желудка.
Вальтер Лонго
Здоровье
Итало-американский биогеронтолог и клеточный биолог, известный своими исследованиями роли генов натощак и ответа на питательные вещества в клеточной защите, старении и болезнях, а также предположением, что продолжительность жизни регулируется сходными генами и механизмами у многих эукариот.
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