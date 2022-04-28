Ученые перечислили продукты «диеты долголетия»

«Мы исследовали связь между питательными веществами, голоданием, генами и долголетием у короткоживущих видов и соединили эти связи с клиническими и эпидемиологическими исследованиями на приматах и людях, включая долгожителей», — сказал Лонго.

Что и когда есть для долголетия

«Много бобовых, цельных зерен и овощей; немного рыбы; никакого красного мяса или обработанного мяса и очень мало белого мяса; низкое содержание сахара и очищенных зерен; хорошее количество орехов и оливкового масла и немного темного шоколада».