Диабет: «алкоголь влияет на уровень сахара в крови» — безопасное количество





«К этому может добавиться употребление алкоголя, потому что алкоголь снижает способность вашего организма восстанавливаться, когда уровень сахара в крови падает. Обычно печень хранит лишнюю глюкозу, которая при необходимости высвобождается обратно в кровь, например, когда уровень сахара в крови падает. Но алкоголь мешает печени делать это эффективно. Если вы не уверены, может ли ваше лекарство вызвать гипофункцию или на нее влияет алкоголь, лучше всего поговорить с лечащим врачом».

«Некоторые люди нередко принимают гипогликемию за пьянство».

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