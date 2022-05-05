Диабет: «алкоголь влияет на уровень сахара в крови» — безопасное количество
Diabetes UK говорит, что алкоголь и диабет могут быть «сложной темой». В нем говорится, что употребление алкоголя может повысить вероятность гипогликемии, потому что алкоголь влияет на уровень сахара в крови. Это может повлиять и на ваш вес, так как в алкогольных напитках может быть много калорий.
Если вы используете инсулин или некоторые другие лекарства от диабета, такие как препараты сульфонилмочевины, у вас больше шансов получить гипогликемию.
«К этому может добавиться употребление алкоголя, потому что алкоголь снижает способность вашего организма восстанавливаться, когда уровень сахара в крови падает. Обычно печень хранит лишнюю глюкозу, которая при необходимости высвобождается обратно в кровь, например, когда уровень сахара в крови падает. Но алкоголь мешает печени делать это эффективно. Если вы не уверены, может ли ваше лекарство вызвать гипофункцию или на нее влияет алкоголь, лучше всего поговорить с лечащим врачом».
Diabetes UK также говорит, что если вы пьете много или натощак, у вас еще больше шансов на гипогликемию.
«Ваш риск гипогликемии не исчезает после того, как вы прекращаете пить — он увеличивается и может длиться до 24 часов.
«Некоторые люди нередко принимают гипогликемию за пьянство».
По данным NHS, мужчинам и женщинам не рекомендуется регулярно употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю.
Если вы выпиваете до 14 единиц в неделю, лучше равномерно распределить это количество на три или более дней. Если вы пытаетесь уменьшить количество выпитого алкоголя, рекомендуется проводить несколько дней без алкоголя каждую неделю.
Постоянное злоупотребление алкоголем увеличивает риск серьезных заболеваний, в том числе:
- Болезнь сердца
- Инсульт
- Заболевание печени
- Рак печени
- Рак кишечника
- Рак рта
- Рак молочной железы
- Панкреатит
Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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