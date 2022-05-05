Диабет 2 типа: ожирение увеличивает риск высокого сахара в крови в 7 раз
Ключевым моментом является предотвращение развития диабета 2 типа, а наличие слишком большого количества жира является основным фактором риска. На самом деле, согласно данным Public Health England (PHE), ожирение имеет большое значение.
«Риск диабета у людей с ожирением в семь раз выше, чем у людей со здоровым весом».
Даже классификация избыточного веса может привести к «тройному увеличению» заболеваемости диабетом.
Доктор Сара Брюэр обратила внимание на связь между избыточным весом и диабетом.
«Избыток жира также попадает из печени в поджелудочную железу, где он накапливается и отключает гены, регулирующие выработку инсулина».Диабет, как отмечает PHE, представляет собой «метаболическое состояние», при котором организм не вырабатывает достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови.
В качестве альтернативы, организм все еще может вырабатывать инсулин, но он стал устойчивым к этому гормону.
У меня избыточный вес или ожирение?
По данным NHS, индекс массы тела (ИМТ) 25 и более считается избыточным весом. Однако ваш ИМТ не должен быть единственным инструментом, используемым для определения того, нужно ли вам похудеть для вашего здоровья. Дополнительным методом является измерение окружности талии, чтобы увидеть, не слишком ли много жира.
Ранее Медикфорум писал о привычках, которые помогают продлить жизнь.
Сара Брюэр (Sarah Brewer)
Здоровье
врач, диетолог и автор более 60 популярных книг о здоровье (Великобритание).
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