Диабет 2 типа: ожирение увеличивает риск высокого сахара в крови в 7 раз

«Риск диабета у людей с ожирением в семь раз выше, чем у людей со здоровым весом».

«Избыток жира также попадает из печени в поджелудочную железу, где он накапливается и отключает гены, регулирующие выработку инсулина».

У меня избыточный вес или ожирение?