Диабет 2 типа: эти два фрукта и один овощ быстро снижают уровень сахара в крови
Диабет возникает, когда ваша поджелудочная железа борется с производством гормона, называемого инсулином. У людей с этим заболеванием вырабатываемый инсулин либо неэффективен, либо его недостаточно, либо организм вообще не может его вырабатывать. Фрукты и овощи всегда будут считаться святым Граалем для здорового питания, особенно любой из этих трех настоятельно рекомендуется из-за их способности снижать уровень сахара в крови.
Цитрусовый фрукт
Одним из фруктов, который, как было доказано, снижает уровень сахара в крови, является апельсин. Исследования показали, что цитрусовые, такие как апельсины, обладают антидиабетическим эффектом. Цитрусовые — отличный способ получить витамины и минералы без углеводов.
Ягоды
Ягоды богаты соединениями, называемыми антоцианами, которые, как утверждается, снижают резистентность к инсулину и улучшают чувствительность к инсулину.
Черника, клубника, ежевика и малина — идеальные ягоды для добавления к завтраку или десертам. Ряд исследований показал связь между ягодами и диабетом 2 типа.
Ягоды также являются хорошим источником витамина С и клетчатки и не содержат много углеводов — углеводы оказывают наибольшее влияние на контроль уровня сахара в крови.
Брокколи
Различные исследования показали, что экстракт брокколи также может повысить чувствительность к инсулину. Брокколи — это питательная электростанция, богатая витаминами и минералами, такими как кальций, железо, цинк, витамин B12, D и другими.
В крестоцветных овощах содержится соединение под названием сульфорафан. Согласно исследованиям, сульфорафан является одним из основных компонентов, когда речь идет о его способности снижать уровень сахара в крови.
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Diabetes UK
Здоровье
Британская благотворительная организация для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций по улучшению ухода и лечения больных сахарным диабетом.
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