Проблемы с засыпанием: шесть простых советов, как лучше спать ночью
В большинстве случаев причиной проблемы являются стресс, тревожность, профессиональное давление.
Определенные привычки или употребление некоторых продуктов непосредственно перед сном также могут влиять на то, что не получается уснуть. Избавляясь от разных триггеров, мы можем избавляться от проблем с засыпанием. Медики делятся простыми советами, как это лучше сделать.
Не следует обильно ужинать. Слишком большие порции и много жира вечером требуют от пищеварительной системы максимальной производительности. Это как раз и есть триггер тяжелого засыпания. После приема пищи должно пройти не менее двух-трех часов, прежде чем нужно ложиться спать.
Держитесь подальше от красного вина. Считается, что алкоголь вызывает сонливость, но красное вино стимулирует кровообращение и таким образом активизирует организм. Возможно, после него вы и заснете, но последующий сон будет беспокойным и не способствующим восстановлению мозга, организма.
Кофе и никотин также оказывают стимулирующее действие, их не следует употреблять вечером.
Поддерживайте ритуалы. Фиксированное время для работы, перерывов, физических упражнений, приемов пищи, отдыха, укрепляет биоритмы, что позитивно сказывается на качестве сна ночью. Чтобы тело рефлекторно начинало настраиваться на сон, должны быть некие ритуалы – повторяющиеся действия, совершаемые в одно время. Например, это может быть спокойная прогулка вечером или чтение книги в постели.
Еще один совет медиков: лучше всегда ложиться спать в одно и то же время, тогда тело привыкнет к ритму. Просыпаться утром тоже полезно примерно в одно и то же время.
Читайте. Перед сном уберите телефон и выключите телевизор. Эти устройства излучают синий свет, который не дает мозгу уснуть. Лучше почитать книгу, данное действие дет эффект успокоения.
Используйте естественные средства. Натуральные препараты, содержащие пассифлору, лаванду или цветки хмеля, могут помочь с засыпанием. Таблетки валерианы оказывают успокаивающее действие, и тоже помогают лучше спать ночью.
Перед сном следует избегать употребления имбиря, других продуктов со специями. Такая еда стимулирует пищеварение и перистальтику кишечника, оказывает мочегонное действие.
Не спите днем. Если не получается нормально спать ночью, к дневному сну врачи советуют все равно не прибегать. Сон днем ведет к снижению усталости, которую тело должно ощущать вечером, чтобы стремиться к отдыху.
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