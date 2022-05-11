Повышенный холестерин: вы чувствуете этот запах? 3 "вонючих" симптома, связанных с высокими уровнями





Восприятие фантомного запаха определялось как сообщение о неприятном, плохом или жгучем запахе, когда никакого запаха не было. Чтобы прийти к такому выводу, в рамках Национального обследования состояния здоровья и питания с 2011 по 2014 год были собраны перекрестные данные, в результате чего была получена репрезентативная на национальном уровне выборка из 7 417 взрослых в возрасте 40 лет и старше.

«Инсульт, стенокардия, застойная сердечная недостаточность, хорошо контролируемое высокое кровяное давление и хорошо контролируемый высокий уровень холестерина связаны с фантомным восприятием запаха».