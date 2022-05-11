Повышенный холестерин: вы чувствуете этот запах? 3 "вонючих" симптома, связанных с высокими уровнями
Холестерин — это воскообразное вещество, содержащееся в вашей крови, которое выполняет множество важных функций, главная из которых — строительство здоровых клеток. Однако постоянно высокие уровни могут повысить риск сердечных заболеваний. К сожалению, ваше тело обычно не предупреждает вас о высоком уровне холестерина. Исследование 2020 года обнаружило любопытную связь между высоким уровнем холестерина и «фантомным восприятием запаха».
Восприятие фантомного запаха определялось как сообщение о неприятном, плохом или жгучем запахе, когда никакого запаха не было. Чтобы прийти к такому выводу, в рамках Национального обследования состояния здоровья и питания с 2011 по 2014 год были собраны перекрестные данные, в результате чего была получена репрезентативная на национальном уровне выборка из 7 417 взрослых в возрасте 40 лет и старше.
Среди ключевых результатов было то, что взрослые с диагностированным, но контролируемым высоким уровнем холестерина сообщали о фантомных запахах чаще, чем те, у кого не было высокого уровня холестерина.
Инсульт был связан с 76-процентной большей вероятностью восприятия фантомных запахов. Взрослые с диагностированным, но контролируемым высоким кровяным давлением сообщали о фантомных запахах чаще, чем те, у кого не было высокого кровяного давления.
Более того, исследователи наблюдали в три раза большую вероятность восприятия фантомных запахов среди взрослых в возрасте 60 лет и старше с диабетом, но только среди тех, кто использует как инсулин, так и пероральные препараты.
Они пришли к выводу:
«Инсульт, стенокардия, застойная сердечная недостаточность, хорошо контролируемое высокое кровяное давление и хорошо контролируемый высокий уровень холестерина связаны с фантомным восприятием запаха».
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National Health and Nutrition Examination Survey
Здоровье
Американская национальная программа социального исследования, проводимая Национальным Центром Статистики Здравоохранения США.
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