Повышенный холестерин: состояние суставов, локтей и коленей как его признак

«При повышенном холестерине ксантомы могут развиваться в других областях, таких как суставы пальцев, локти или колени. Иногда формируются на ахилловом сухожилии, вызывая опухание и болезненность участка его расположения», - предупредил доктор Фоул.

Уровень холестерина важно контролировать всем взрослым людям, поскольку его повышение увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, включая сердечный приступ и инсульт. Кардиолог Родни Фоул рассказал в интервью, что высокий уровень холестерина может привести к появлению жировых желтоватых образований на коже, известных как ксантомы.Ксантомы возникают вследствие накопления холестерина и жировых частиц в клетках кожи – очень часто при повышенном холестерине их можно наблюдать на веках и вокруг глаз, такие образования могут вызывать зуд или повышенную чувствительность при прикосновении. Могут проявляться как в виде отдельных небольших комочков, так и их скоплений, различаться по размеру, быть более или менее крупными. Цвет тоже может различаться, от бледно желтого до почти оранжевого.Но область вокруг глаз не единственная, где они возникают.Эксперт добавил, что сами по себе ксантомы безвредны, но как признак серьезной проблемы они не должны игнорироваться – при их появлении нужно обращаться к терапевту. Специалист направит на простой анализ крови, чтобы проверить уровень холестерина – это единственный способ узнать точно, насколько высоким является его уровень.Для снижения уровня холестерина, заметил доктор Фоул, ключевым моментом является сокращение потребления насыщенных жиров животного происхождения и увеличение количества свежей пищи, содержащей витамины и клетчатку. Также важно быть физически активным, не курить. Некоторым людям, возможно, врач сочтет нужным назначить прием таких препаратов как статины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ощущение усталости при пробуждении утром может сигнализировать о развитии рака.